

Les ‘Aito Taure’a lancent leur parcours vers le Mondial U20

Tahiti, le 31 août 2026 - La sélection tahitienne participe, du 1er au 14 septembre, aux championnats de l’OFC U19 aux Samoa. Les Polynésiens comptent devenir la troisième génération de l’histoire du Fenua à se qualifier à la Coupe du monde avant leur entrée en lice, ce mardi, face à la redoutable Nouvelle-Zélande.



Après 2009 et 2019, peut-être bientôt 2027 ? Déjà qualifiés deux fois dans leur histoire à la Coupe du monde U20, les ‘Aito Taure’a visent la passe de trois, du 1er au 14 septembre, à Apia aux Samoa. Depuis plus d’un an, les jeunes Polynésiens se préparent corps et âme pour être au top de leur forme durant cette compétition à l’image du capitaine, Tauhiki Bohl : “On veut se qualifier et nous sommes prêts”.



Les hommes de Raimana Buluc veulent marcher sur les traces des précédentes générations qui ont déjà trouvé le chemin vers le Mondial. “Nous souhaitons faire partie de cette histoire”, insiste le sélectionneur. La mission est simple pour son groupe : il faut atteindre la finale du tournoi afin d’obtenir un des deux billets vers l'Ouzbékistan et l’Azerbaïdjan où se déroulera la Coupe du monde U20 de la Fifa 2027.



C’est la première fois en 25 éditions que le tournoi est organisé dans deux pays, qui appartiennent également à deux confédérations différentes (l'UEFA et l'AFC). À ce jour, 10 pays sur 24 se sont déjà procuré les précieux sésames : le Costa Rica, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Allemagne, la Croatie, l'Espagne, l'Ukraine et les deux nations hôtes.



Une poule très relevée Le défi sera une nouvelle fois de taille, d’autant plus que le tirage au sort n’a pas été clément envers nos ‘Aito Taure’a. Comme les U16, il y a quelques semaines, les U19 commenceront la compétition face à l’ogre néo-zélandais, ce mardi. Le même adversaire qui avait brisé le rêve tahitien, en 2022, aux portes de la finale du tournoi de l’OFC tandis qu’en 2024, les Polynésiens n’étaient pas parvenus à atteindre le dernier carré.



Une entrée en matière corsée qui ne pose “aucun problème” à Raimana Buluc. “Cela nous permettra de voir où nous en sommes.” Après le match face au tenant du titre, ce sera au tour de Vanuatu et enfin des Fidji de se dresser sur la route des joueurs du Fenua. Ces deux nations ont d’ailleurs croisé la route de Tahiti lors de la dernière édition avec respectivement comme résultat un court succès contre Vanuatu (1-0) et un revers face aux Fidji (1-3).



Un groupe composé de plusieurs joueurs professionnels Le sélectionneur tahitien peut compter sur un groupe de 20 joueurs composé notamment de quelques professionnels ayant évolué à Tahiti United en OFC Pro League. C’est le cas de Bradley Ruiz qui espère apporter son expérience acquise au sein de l’effectif. “Grâce à la saison dernière, j’aborde désormais les matchs avec moins de pression et plus de recul”, constate le défenseur.



Il faudra terminer impérativement dans les deux premières places de la poule afin de rejoindre les demi-finales. On retrouve dans l’autre groupe les Samoa (pays hôte), la Nouvelle-Calédonie, les îles Salomon et la Papouasie Nouvelle-Guinée, vainqueure du tournoi de qualification.



Programme des ‘Aito Taure’a 1er septembre (16 heures) : Tahiti vs Nouvelle-Zélande



4 septembre (12 heures) : Tahiti vs Vanuatu



7 septembre (12 heures) : Tahiti vs Fidji



Poule A Nouvelle-Calédonie

Samoa

Îles Salomon

Papouasie Nouvelle-Guinée



Poule B Tahiti

Nouvelle-Zélande

Vanuatu

Fidji

Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 31 Août 2026 à 15:27 | Lu 408 fois



