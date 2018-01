Les Ailes des îles : 1968 Air Moorea et Air Tahiti transporteurs privés

Papeete, le 25 janvier 2018 - Le Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Manaha accueille jusqu'au 18 mars l'exposition Les Ailes des îles. Cette exposition, organisée par l'association Mémoire polynésienne à l'occasion des 60 ans de la compagnie Air Tahiti et en partenariat avec Aéroport de Tahiti, retrace l'histoire du transport aérien inter-insulaire en Polynésie française. Tahiti infos vous propose de revenir jusqu'au 29 janvier sur les grandes périodes de cette épopée aérienne.



C’est avec deux Piper Cherokee VI que Georges Ravel crée en 1967 Air Moorea, dont l’exploitation commence dès l’ouverture officielle de l’aérodrome de Temae à Moorea en avril 1968.

Cette société, qui a pour vocation le transport aérien de personnes et de marchandises en Polynésie française, se place ainsi, malgré ses modestes moyens, en concurrent du RAI. Cependant, la demande sur Moorea est faible et après la radiation du Grumann Goose, l’arrivée d’Air Moorea ne gène pas vraiment UTA.

Un an plus tard, Marcel Lejeune, nouveau candidat au transport, rachète à Marcel Lasserre la raison sociale Air Tahiti et fait travailler son Cessna 206, auquel il ajoute un premier Piper Aztec, le F-OCIT.

L’activité est faible dans un premier temps ; vols photo et largages pour le Para-Club.

La nouvelle entreprise passe commande de deux Britten-Norman Islander, et prend option pour deux autres. Cette fois-ci, UTA, en situation de monopole, réagit en bloquant la livraison des avions jusqu’en 1972. Entre temps, Air Tahiti rachète le nom de Air Moorea et les deux avions légers de G.Ravel.

L’enseigne est gardée en réserve. À l’arrivée des BN2, les trois premiers Piper Aztec sont revendus.