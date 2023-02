Les 7 péchés vus par l’école de danse Aerial Pole studio

TAHITI, le 7 février 2022 - Aerial Pole Studio est une école qui propose des cours de pole dance, de cerceau aérien, de hamac aérien et de stretching/contorsion. Élèves et professeurs seront ensemble sur scène pour la toute première fois le 18 février. Ils emmèneront les spectateurs à la découverte des 7 péchés.



Les sept péchés capitaux, tel est le thème du tout premier spectacle de l’école Aerial Pole Studio coproduit par la Maison de la culture. C’est un “sujet intemporel” qui résonnera chez toutes et tous. Tauhei Barsinas qui a fondé Aerial Pole Studio indique en plus que c’est un thème “ accrocheur ”. Dans l’école, chaque professeur s’est attribué un ou plusieurs péchés qu’il a traités à sa manière. “ Je n’ai rien imposé, on n’a pas fixé de cadre vraiment figé, et cela rend très bien au final ! ”, se réjouit Tauhei Barsinas qui avoue avoir longtemps hésité avant de se lancer dans cette grande aventure.



De 7 à 63 ans…



Sur scène, les élèves (des enfants et adultes de 7 à 63 ans) ainsi que les professeurs (soit au total une soixantaine de personnes) se croiseront et se relaieront pendant environ 1h30. Ils raconteront l’histoire d’un ange descendu sur Terre avec des ailes blanches. Au fur et à mesure de ses rencontres avec les hommes et les péchés, il verra ses ailes s’obscurcir. Il découvrira l'orgueil, l'envie, l'avarice, la luxure, la gourmandise, la colère et la paresse. Pour dynamiser l’ensemble, faire le lien et ajouter une dose d’humour, l’école fait appel aux Improsak, une troupe de huit acteurs spécialisés dans l’improvisation. Ils joueront de petites scènes divertissantes au début de chaque tableau afin de livrer quelques indices.



Pour ce premier spectacle, l’école s’est équipée de nouveaux équipements et notamment six barres de pole dont une barre volante. “En anglais on parle de flying pole, elle tangue et oscille car elle n’est pas fixée à ses deux extrémités. Elle permet des mouvements particuliers”, précise Tauhei Barsinas. Elle a prévu en plus cinq hamacs et trois cerceaux.



Une passion devenue métier



Professeure de pole dance (discipline qui mêle la danse et les acrobaties autour d’une barre verticale) et de hamac aérien, Tauhei Barsinas a commencé au sein de l'école Tahiti Pole Art. Elle a tout de suite été séduite par les sports aériens. En 2019, elle a remporté la médaille d’argent en pole art semi pro lors de la compétition organisée par l’US Pole Sports Federation (USPSF). Au fil du temps, la pole est devenue une véritable passion au point de vouloir en faire son métier. Pendant la pandémie, l’école M-Pol’Art a annoncé qu’elle allait fermer ses portes. Après avoir longuement réfléchi, Tauhei Barsinas a décidé de racheter cette école qu’elle a rebaptisé Aerial Pole Studio. Depuis, elle a été rejointe par d’autres coachs. Chez Aerial Pole Studio, quatre disciplines sont enseignées : la pole dance, le cerceau aérien, le hamac aérien et le stretching/contorsion.



Aux côtés de Tauhei Barsinas se trouve Fetia, une ancienne élève de Tahiti Pole Art dans le passé, elle est fan de pole exotic. Il s’agit d’une danse dynamique et sensuelle qui allie force et grâce en mélangeant des transitions au sol et de figures basiques de pole dance. Elle enseigne la pole dance, la pole exotic et la pole chorégraphie. Sandrine a elle aussi fait ses débuts auprès de Tahiti Pole Art. Par la suite, elle s’est perfectionnée auprès d’une professionnelle à l'école M-Pol’Arts. Passionnée de shows aériens depuis toujours, elle a remporté en 2019 la médaille d’or Pole Art amateur senior lors de la compétition USPSF. Elle enseigne plusieurs disciplines : la pole renfo, pole art et pole chorégraphie.



Sarah allie pour sa part la pole dance et le culturisme. Elle a fait ses débuts en tant qu'élève chez M-Pol’Arts avant de devenir professeure. Romane enfin est une jeune professeure qui arrive de métropole. Elle a participé à de nombreuses compétitions européennes. Forte d’une riche expérience dans le domaine de l'événementiel, Romane aime donner des prestations en public. Chez Aerial Pole Studio, elle donne des cours de cerceau aérien, de stretching et de pole. Toute l’équipe vient de s’engager sur la dernière ligne droite.



Pratique



Le 18 février à 19 heures au Grand théâtre de la Maison de la culture.

Durée : environ 1h30.

Tarif : 3 500 Fcfp. Billet sur place ou

