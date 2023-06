Les 1Supportables, de retour sur scène

TAHITI, le 30 mai 2023 - Ils seront au Belvédère le 3 juin pour une soirée de sketches et de tours de magie qui mêleront humour et confidences. En effet, la troupe – ils sont 6 – promet de tout dire. Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les 1Supportables.



Léonore Caneri, “ coach en tout ”, guide la troupe des 1Supportables depuis trois ans maintenant. Ils ont proposé un premier spectacle en 2020 autour de l’univers psychiatrique puis un deuxième intitulé “Love me please, love me !” qui avait pour thème l'amour sous toutes ses formes en 2021. Professionnelle de l’oralité et de l’écriture dans toutes ses expressions, metteuse en scène, comédienne, conteuse, productrice, elle a, cette fois-ci, demandé au membres de sa troupe “ d’écrire sur les sujets qui leur tenaient à cœur ”.



Des profils différents



La troupe des 1Supportables évolue depuis sa création dans sa composition. Ils sont six cette fois-ci à avoir relevé le défi. La troupe vient d’intégrer deux nouvelles venues. Armonny Olin, “ débutante ”, “ perfectionniste ”, elle découvre la joie de prendre la parole, l'humour, l'écriture des punch-lines, “ un vrai bonheur ”. Il y a également Léa Donaghy, une autre débutante, “ au talent évident ”, “ totalement insupportable ”. Elle le prouvera sur scène.



Cartouche Louise-Michèle, quant à elle est une “ artiste aux multiples talents dont celui de comédienne ”. Aguerrie au théâtre depuis ses 15 ans à Tahiti puis au conservatoire à Paris et au théâtre de la Main d'Or, elle sait “ dire les choses, les jouer avec son corps, même les plus difficiles et surtout les chanter … ” Elle a été une 1Supportable par intermittence lorsqu'elle était en France. Elle fait aujourd’hui partie de la troupe à temps plein.



Cyrus Gabillon est un jeune qui fait du théâtre depuis l'option Théâtre du lycée Gauguin. Repéré, il est entré dans la troupe des 1Supportables. Ses textes “ sont décapants et décalés ”. Son écriture colle “ parfaitement aux rôles qu'il se donne ”. En résumé, “ il faut le voir pour y croire ”. Jill, lui, a été repéré lors des auditions du Tahiti Comedy Show. Il est dans la troupe des 1Supportables depuis le début. Il distille “ un humour local à 150%, une progression digne de la vitesse de la lumière, un sacré personnage.. .”



Enfin, Tavita Tehaeura, magicien depuis plusieurs années, 3e prix du Tahiti Comedy Show 2019, est 1Supportable depuis la création de la troupe. Il a un “ humour tout en visuel ”, un “ charisme débordant ”. Il sera aussi le fil rouge du spectacle.



Des sujets variés



La vision des membres de la troupe, d’après Léonore Caneri, qui s’est chargée de la mise en scène et du suivi des répétition est “ insupportable, comme eux, pleine d'humour, d'ironie, de bienveillance et d'acide caustique ”. Elle a découvert au fil des répétitions les différents sujets que chacun a souhaité traiter. Il y aura de l'humour, de l'ironie, de la dénonciation de l’anti-sexisme, de l'amour, de la folie, de la magie, de la musique…



Attention, ce spectacle est “ totalement déconseillé aux moins de 16 ans ”.