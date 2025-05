Les 14e floralies voyagent dans le temps

Elles ont ouvert leurs portes ce jeudi matin dans les jardins de la mairie de Punaauia. La nouvelle édition des floralies a pour thème le passé, le présent et le futur. L’événement durera 10 jours.



La Chambre de l’Agriculture et de la Pêche lagonaire organise en partenariat avec la Fédération horticole Hei Tini Rau la 14ᵉ édition des Floralies. Cette édition a pour thème :



"I vai na – Te vai nei – E vai a", soit "il y avait – Il y a – Il y aura", une réflexion poétique et technique sur le passé, le présent et le futur de l’horticulture en Polynésie française.



La présidente d’honneur de la fédération, Yvette Temauri, précise : "nous avons voulu rappeler à nos horticulteurs et horticultrices l’histoire de leur secteur". Avant, "les mamas plantaient directement dans la terre tout autour de la maison". Puis, elles ont réutilisé des boîtes de carottes ou de beurre, pour leur permettre de déplacer à l’envie leurs plantes et fleurs. Enfin, les pots en plastique sont arrivés. "Mais demain ? Voilà, notre préoccupation ! "



Quelles techniques et quels choix pour une horticulture pérenne et durable ? Le foncier sera-t-il suffisant ? Faudra-t-il suspendre les plantations ? "Nous devons trouver des solutions dès aujourd’hui."



Cette introspection collective sera l’occasion de valoriser les métiers de l’horticulture, d’encourager l’innovation, tout en honorant l’héritage des anciens. Les particuliers peuvent découvrir des fleurs et plantes rares, où des couleurs de fleurs qu’ils n’ont encore jamais vues ailleurs. Les horticultrices, et dans une moindre mesure les horticulteurs, sont environ 300 dans toute la Polynésie. Avec les artisans, agriculteurs et transformateurs invités aux Floralies, ils sont une centaine.



À l’occasion de cet événement, plusieurs ateliers interactifs seront proposés par les équipes de la CAPL, de la Fédération Hei Tini Rau et de la DAG. Le public pourra découvrir et s’initier à différentes techniques autour du greffage d’arbres fruitiers, du compostage, de la fabrication d'engrais à base de poisson, des semis, des fleurs comestibles ainsi que des plantes aromatiques et condimentaires.



Le service de l’Artisanat participera également à cette dynamique avec son opération ETE, en proposant des ateliers de confection d’objets traditionnels réalisés en pae ‘ore et en nī’au, valorisant ainsi les savoir-faire locaux.



Pratique



Jusqu’au 1er juin.



Les horaires d’ouverture au public seront de 8h00 à 17h00 chaque jour, l’accès est libre et gratuit.



Le programme est en ligne. En plus des stands de fleurs et plantes, les artisans, ainsi que des vendeurs de fruits et légumes et des transformateurs sont présents.





Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 22 Mai 2025 à 21:48 | Lu 102 fois