

Les 11-14 ans passent presque 2 heures par jour sur les réseaux sociaux et messageries

Paris, France | AFP | jeudi 12/02/2026 - Les enfants et adolescents de 11 à 14 ans passent 1h47 par jour en moyenne sur les réseaux sociaux et messageries instantanées, selon des données publiées jeudi par Médiamétrie, en plein débat sur l'interdiction de ces outils numériques aux moins de 15 ans.



Cette durée représente les deux tiers (63%) du temps total passé chaque jour sur internet par cette classe d'âge en 2025, soit 2h50 en moyenne.



Pour se connecter, les 11-14 ans utilisent quasi uniquement le smartphone: il représente 91% de leur temps quotidien en ligne (le reste étant les ordinateurs et les tablettes).



A cet âge comme aux autres, le pic de consultation d'internet est en fin de journée, à 18h41. Plus frappant, "10% des 11-14 ans" qui vont sur internet "sont connectés à minuit", ce qui peut donner "des collégiens assez fatigués" le lendemain, a souligné Catherine Poullet, directrice de la mesure d'audience internet de Médiamétrie lors d'une conférence de presse.



Au total, les deux tiers (64%) des 11-14 ans se connectent chaque jour à internet, contre 76% tous âges confondus. Cette part frôle les 9 personnes sur 10 pour les gens âgés de 15 à 64 ans.



"On suivra avec beaucoup d'attention l'évolution des indicateurs en fonction de celle de la législation", a noté Julien Rosanvallon, directeur général adjoint de Médiamétrie.



Le gouvernement veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès cette année en arguant de la nécessité de préserver la santé mentale des plus jeunes face à leurs effets nocifs (contenus inappropriés, cyberharcèlement, manque de sommeil...)



En cas d'adoption, la mise en œuvre de cette interdiction, votée fin janvier à l'Assemblée nationale et qui doit être examinée au Sénat, est prévue pour la rentrée 2026 pour les nouveaux comptes, avant d'être généralisée au 1er janvier 2027.



Les réseaux et messageries les plus utilisées par les 11-14 ans sont Snapchat (52% y vont), WhatsApp (40%), Instagram (32%), TikTok (30%) et Facebook (16%).



Plus largement, le temps moyen passé chaque jour sur internet par l'ensemble des Français a passé la barre des trois heures (3h01). Il se monte à 4h53 chez les 15-24 ans, génération la plus connectée.



Toutes ces données sont issues du rapport annuel de Médiamétrie sur "l'année internet", vaste panorama qui porte aussi bien sur les usages que les contenus.

