Les 10 métiers où il y a le plus d'offres d'emplois

PAPEETE, le 14 janvier 2019. "Au troisième trimestre 2018, les offres d'emploi augmentent essentiellement dans le l'industrie, la construction et le tertiaire avec un nombre de candidats par poste en recul. Les offres proposées sont pour deux tiers des créations de poste et pour six offres sur dix offertes en CDD", décrivent l'Institut de la statistique (ISPF) et Sefi.





L'Institut de la statistique de la Polynésie française et le Sefi réalisent chaque trimestre, dans un tableau de bord, un inventaire des offres d'emploi par secteur mais aussi des entreprises qui peinent à trouver un employé. Ils viennent de publier les besoins en main d'œuvre pour le troisième trimestre 2018.



Cet outil propose une photographie trimestrielle des besoins en main d'œuvre. Un outil utile pour l’élaboration des programmes de formation et plus généralement les actions du Sefi mais aussi pour les chercheurs d'emploi. Cette publication établit aussi un comparatif entre le 3e trimestre 2017 et le 3e trimestre 201.





Bon signe de l'économie : "Le nombre de postes offerts augmente de 60 % mais le nombre de postes pourvus est stable et celui du nombre de postulants par poste offert est en net retrait", peut-on lire dans la publication. "Le nombre d'employeurs déclarés à la CPS diminue de 2 % sur un an alors que celui du nombre d'entreprise qui recrutent croît de 42 %."



"Plus de huit offres sur dix sont issues du secteur tertiaire. Les activités d'hébergement et restauration, de services administratifs et de soutien aux entreprises et de commerce regroupent 52 % des offres au troisième trimestre 2018", décrit le document. "La part des CDD est stable à 62 % des offres proposées."



Le tableau de bord confirme que les diplômes et les formations sont une arme contre le chômage. Une offre sur cinq s'adresse aux demandeurs non diplômés. La hausse des offres concerne tous les niveaux scolaires. Quatre offres sur dix sont proposées aux diplômés de l'enseignement supérieur", détaille la publication.





Les offres d'emplois sont toujours concentrées sur Tahiti puisque 89 % des offres sont à pourvoir aux îles du Vent, 81 % dans la zone urbaine et 55 % sur Papeete.



Parmi les métiers les plus recherchés, on trouve les agents d'entretien (45 postes), agents de nettoyage industriels, réceptionniste en hôtellerie, commis de cuisine, conseillers commerciaux en solutions de télécommunications auprès des particuliers, barmen, agents de sécurité, animateurs de loisirs, maçons finisseur (voir ci-dessus Top 10 des besoins en emploi).



Les secteurs qui ont moins recruté que l'année précédente sont les activités immobilières (-43%) et le secteur primaire (-29%).