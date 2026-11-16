

Leia Diard, Miss Tahiti 2026, rayonnante

Tahiti, le 16 novembre 2026 – À moins d’un mois de l’élection Miss France, les portraits officiels des 31 candidates ont été dévoilés ce lundi tandis que l’équipe mettait le cap sur Saint-Martin pour le traditionnel voyage de préparation.





Les portraits officiels des 31 prétendantes à la couronne de Miss France 2027 sont en ligne depuis quelques heures. Les deux clichés de Leia Diard, Miss Tahiti 2026, ont notamment été relayés par le comité polynésien. Comme ses camarades de l’Hexagone et des Outre-mer, notre reine de beauté aborde la phase finale de la préparation du concours avec un look rétro-chic et un large sourire. Entre projecteur et valise, le décor de bord de mer donne un avant-goût de leur déplacement à Saint-Martin, aux Antilles, cette semaine, en compagnie de Miss France 2026, Hinaupoko Devèze, avant la grande soirée d’élection, samedi 12 décembre, à l’Arena Futuroscope, à proximité de Poitiers.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 16 Novembre 2026 à 10:49 | Lu 609 fois



