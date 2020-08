Lehartel en tournée d'inspection

Nuku Hiva, le 24 août 2020 - A l’occasion de cette nouvelle rentrée scolaire, la ministre de l’éducation, Christelle Lehartel, s’est rendue en fin de semaine dernière dans les îles du nord des Marquises et notamment à Nuku Hiva et Ua Pou. Il a beaucoup été question de l’arrêt de la section d’enseignement professionnel relative aux métiers de la mer.



Dans la capitale administrative de l’archipel, la ministre de l’éducation, Christelle Lehartel, a visité l’école Patoa de Taiohae ainsi que le collège et le Centre d’éducation aux technologies appropriées au développement (Cetad) de l’île aux côtés du maire de Nuku Hiva, Benoit Kautai, de l’inspectrice de l’éducation nationale, Aline Heitaa-Archier, et du principal du collège et du Cetad, Dominique Legros.

La ministre était particulièrement attendue par les enseignants du primaire et du secondaire, avec lesquels elle s’est entretenue. La visite à également été l’occasion de partager un peu de la culture marquisienne à travers les chants des collégiens de Taiohae.

Le gel, cette année, de la section d’enseignement professionnel relative aux métiers de la mer (Gestion et entretien du milieu marin - GEMM) a par ailleurs été au cœur des discussions avec la ministre de l’éducation.

En effet, depuis plusieurs années, cette formation permettait aux étudiants marquisiens de se familiariser avec la motorisation nautique, l’entretien et la réparation de navires ou encore la fabrication de coques marines. La formation proposait également une initiation à la pêche artisanale et le passage du permis bateau.