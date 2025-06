Le volley-ball polynésien à l’honneur

Tahiti, le 2 juin 2025 - Le Challenge de Polynésie fait peau neuve. Désormais appelé Festival Niu Hiva, cet événement met en avant la qualité du volley-ball dans les îles. Chez les seniors hommes, c’est l’équipe de Tahaa, la Haamene nui, qui remporte le tournoi. Du côté des femmes, la suprématie de Tefana continue.



Le traditionnel Challenge de Polynésie revient cette année sous un nouveau nom : le Festival Niu Hiva Volley. Une compétition au format renouvelé, qui garde pourtant ses traditions et l’essence de son projet : rassembler les meilleures équipes de Polynésie pendant une semaine, afin de mettre en lumière tous les talents d’un sport bien ancré dans la culture locale.



“C’est un événement très important pour le volley polynésien. Nous avons des équipes des Marquises, des îles Sous-le-Vent, des Australes et bien sûr du district Tahiti-Moorea. Nous voyons le volley évoluer chaque année, et la performance des équipes venues des îles voisines montre bien le travail accompli dans toute la Polynésie”, expliquait Anne Kare, vice-présidente de la Fédération tahitienne de volley-ball, en charge des relations internationales.



Débuté le samedi 24 mai par une superbe cérémonie d’ouverture dans la salle Babo Aitamai à Fautaua, le tournoi a fait vibrer les gymnases de Fautaua, de Arue et de JT tout au long de la semaine. Douze équipes féminines, quatorze masculines, six cadettes et huit cadets, venues des Marquises, des îles Sous-le-Vent, des Tuamotu, des Australes et bien sûr des îles du Vent, ont démontré un très beau niveau de jeu, preuve que ce sport a un bel avenir.



Réparties en deux poules par catégorie (seniors hommes, seniors femmes, cadets et cadettes), les équipes des clubs participants se sont affrontées jusqu’à la fin de la semaine pour décrocher leur place en phase finale. Seules huit équipes se sont qualifiées pour les quarts de finale : les jeunes ont joué jeudi et les seniors vendredi en début de journée. Après de beaux affrontements, les demi-finales ont eu lieu le soir même.



Les Marquises, avec les clubs Tititea de Ua Huka et Hakatoua d’Ua Pou, ainsi que les îles Sous-le-Vent, avec la Sacred Family de Raiatea et le club de Haamene nui de Tahaa, ont fièrement représenté le volley des îles. Tamararii Punaruu et Tefana complétaient le tableau.



Pour conclure cette belle semaine, les finales ont été organisées le samedi 31 mai au gymnase de Arue.



Chez les seniors hommes, l’équipe de Uturoa, la Sacred Family, affrontait ses frères de Tahaa, la Team Haamene nui. Après un match bien maîtrisé, les joueurs de Tahaa se sont imposés trois sets à un.



Chez les femmes, c’est l’AS Tefana Volley qui a confirmé son statut de favorite en battant l’équipe marquisienne d’Hakatoua sur le même score : trois sets à un.



Chez les cadettes, les filles de l’AS Tefana ont imité leurs grandes sœurs en s’imposant face à Huahine, trois sets à un.



Enfin, chez les cadets, la finale opposait Tamarii Punaruu à la team d’Ua Pou, entraînée par Benjamin Tetauvira. Le coach tahitien, qui développe aussi le volley aux Marquises, poursuivra dès le mois de juin son aventure avec l’équipe de France U16, en quête d’un titre européen. Malheureusement, son équipe s’est inclinée lors de cette finale, mais peut être fière de son parcours.



