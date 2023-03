Le volcan indonésien Merapi en éruption crache de la lave en fusion

Jakarta, Indonésie | AFP | samedi 18/03/2023 - Le volcan indonésien Merapi, l'un des plus actifs au monde, continue de cracher des fumerolles et de la lave en fusion samedi après être entré en éruption la veille.



Des images de l'Observatoire du volcan Merapi ont montré de la lave s'écoulant du cratère et une grande colonne de fumée noire s'élevant à 1.300 mètres de haut depuis son sommet, dans la nuit de vendredi.



Samedi, le Merapi crache toujours des cendres brûlantes et de la lave en fusion a été aperçue.



Dans un communiqué, l'agence volcanologique nationale a mis en garde les habitants contre les cendres volcaniques rejetées et les coulées de lave, en particulier en cas de pluie près du cratère.



Le Merapi était déjà entré en éruption la semaine dernière, expulsant des matières volcaniques jusqu'à 3.000 mètres au-dessus de son sommet. Au moins huit villages ont été touchés par les retombées de cendres.



Des volcanologues ont estimé la semaine dernière que le volcan traversait sa phase la plus active depuis 2021.



Le Merapi est placé au deuxième niveau d'alerte le plus élevé depuis 2020, en raison d'une activité volcanique accrue, les autorités ayant établi une zone d'accès restreint de sept kilomètres à partir du sommet.



La dernière éruption majeure du Merapi date de 2010. Elle a tué plus de 300 personnes et provoqué l'évacuation de quelque 280.000 habitants.



C'était la plus importante depuis celle de 1930, quand environ 1.300 personnes sont mortes. En 1994, une soixantaine de personnes ont perdu la vie à cause d'une autre éruption.