Le vaccinodrome de la Présidence prolongé cette semaine

Tahiti, le 10 janvier 2022 – Pris d'assaut la semaine dernière, le grand centre de vaccination de la Présidence rouvre à partir de ce lundi et durant toute cette semaine.



La Présidence a annoncé lundi la réouverture du grand centre de vaccination sous son chapiteau du lundi 10 au mercredi 12 janvier de 8 heures à 15 heures (pas de vaccination le jeudi 13). Puis le vaccinodrome de la Présidence rouvrira le vendredi 14 janvier de 8 heures à 15 heures, le samedi 15 janvier de 8 heures à 16 heures, et le dimanche 16 janvier de 8 heures à midi. Les vaccins disponibles sont le Janssen et le Pfizer et le Vacci grippe. La vaccination est possible pour les enfants de plus de 12 ans accompagnés d’un parent. La vaccination contre la grippe sera aussi proposée aux personnes éligibles. Enfin, la Présidence informe que les QR code des certificats de vaccination pourront être délivrés sur place.