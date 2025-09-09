

Le typhon Ragasa s'abat sur le sud de la Chine, après avoir fait 14 morts à Taïwan

Yangjiang, Chine | AFP | mercredi 24/09/2025 - Au moins 14 personnes sont mortes à Taïwan des suites de la rupture d'une digue provoquée par le passage du super-typhon Ragasa, dont les pluies torrentielles et les vents violents ont balayé mercredi le sud de Chine.



Les eaux de la digue du lac de Mataian ont déferlé sur des habitations à Hualien, dans l'est de l'île de Taïwan. Selon un bilan revu à la baisse, au moins 14 personnes sont mortes, ont annoncé les autorités de l'île qui tentent encore de recenser le nombre de personnes disparues.



L'Agence nationale des incendies à Taïwan avait initialement évalué le nombre de personnes disparues à 152, avant de préciser avoir pu entrer en contact avec plus d'une centaine d'entre elles.



"C'était comme l'éruption d'un volcan.... Les eaux boueuses de la crue ont déferlé directement sur le premier étage de ma maison", a raconté à l'AFP Hsu Cheng-hsiung, 55 ans, un responsable de quartier de Kuang Fu, à Taïwan.



"Le temps est compté" pour les secours, a déclaré la ministre de l'Intérieur Liu Shyh-fang lors d'une conférence de presse.



- Arbres déracinés -



Le super typhon Ragasa s'est ensuite abattu sur le sud de la Chine, dans le Guangdong, une région où vivent plus de 125 millions de personnes. Les journalistes de l'AFP présents dans la ville de Yangjiang ont vu des débris voler et des rafales arracher les publicités des bâtiments.



"A certains endroits, l'eau est montée jusqu'au deuxième étage d'une maison et elle a atteint environ un étage dans le centre-ville, où l'eau est en train de se retirer", a déclaré mardi à l'AFP Lee Lung-sheng, chef adjoint du service d'incendie du comté.



Pendant plusieurs heures, les vents ont secoué les bâtiments et d'intenses précipitations se sont abattues dans cette ville qui compte plus de deux millions d'habitants.



Des journalistes de l'AFP ont vu des camions de pompiers circuler dans des rues quasi-désertes, avec des rafales de vent qui ont arraché des branches et renversé des motos garées au bord de la route.



A Hong Kong, où Ragasa avait frappé dans la nuit et la matinée de mercredi, les services météorologiques hongkongais ont rétrogradé leur niveau d'alerte, placé à son maximum jusqu'ici.



Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et authentifiée par l'AFP montre les portes vitrées d'un hôtel situé sur le littoral sud du territoire brisées par les vagues et l'eau envahir sa réception. L'accident n'a pas fait de blessés, selon un porte-parole de l'hôtel.



Les autorités de Hong Kong ont déclaré mercredi midi que 90 personnes avaient été soignées dans les hôpitaux publics pour des blessures liées au passage du typhon.



- Ecoles fermées -



Le service météorologique a indiqué qu'au moment où le typhon a touché terre, la vitesse maximale du vent près du centre de la tempête était de 145 kilomètres à l'heure.



Un journaliste de l'AFP a vu des vagues de près de cinq mètres de hauteur s'abattre sur une promenade en bord de mer.



Hong Kong avait pris les devants, fermant les établissements scolaires dès mardi et suspendant les vols jusqu'à jeudi matin. Les services de transport de surface sont également interrompus jusqu'à nouvel ordre.



Les autorités avaient demandé aux habitants des zones basses d'être particulièrement vigilants face aux risques d'inondations et ont ouvert 50 centres temporaires où 810 personnes se sont réfugiées.



Des rafales d'au moins 206 km/h ont été relevées à Ngong Ping, sur les hauteurs de l'île de Lantau (ouest).



Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.

