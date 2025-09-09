

Le typhon Bualoi affaibli au Laos, des dizaines de morts au Vietnam et aux Philippines

Hanoï, Vietnam | AFP | lundi 29/09/2025 - Le typhon Bualoi s'affaiblit en traversant le Laos, après avoir frappé le Vietnam et les Philippines où il a fait des dizaines de morts, selon les autorités des deux pays lundi.



Après avoir frappé les Philippines en fin de semaine dernière, Bualoi a touché terre dimanche soir au Vietnam, générant des vents de 130 km/h.



Au moins 13 personnes ont perdu la vie au Vietnam et 20 autres sont portées disparues, ont indiqué les autorités chargées de la gestion des catastrophes dans un communiqué diffusé en ligne.



Plus de 44.200 habitations ont été endommagées, principalement dans la province centrale de Ha Tinh. Selon le communiqués, 800 maisons ont été inondées et près de 6.000 hectares de cultures ont été submergés par les eaux.



Des images de l'AFP montrent des toits en tôle de bâtiments arrachés et des débris éparpillés dans les rues inondées de la province côtière de Nghe An (nord).



"Le vent a emporté mon toit dans les airs, puis il est retombé, détruisant tout. J'ai dû me couvrir la tête et me précipiter chez mon voisin pour me mettre en sécurité", a témoigné Trinh Thi Le, 71 ans, résident de la province centrale de Quang Tri, auprès du journal officiel Tuoi Tre.



Parmi les 13 personnes mortes au Vietnam, au moins neuf ont été tuées au passage d'une tornade provoquée par le typhon qui a balayé la province de Ninh Binh (nord), et deux autres dans les provinces de Thanh Hoa (nord) et Hue (centre), ont précisé lundi les autorités.



Une vingtaine de personnes sont portées disparues, ont-elles ajouté.



Parmi elles, neuf étaient à bord de leurs bateaux de pêche perdus en mer dimanche soir, a indiqué la police.



Aux Philippines, le bilan a plus que doublé lundi, passant à 27 morts, selon un responsable de la protection civile.



La plupart des morts se sont noyés ou ont été frappés par des chutes de débris, a-t-il précisé.



Quelque 400.000 résidents philippins avaient été sommés d'évacuer en prévision de la tempête.



"Ces derniers jours, un typhon d'une force exceptionnelle a frappé plusieurs territoires asiatiques (...). Je suis près des populations touchées, en particulier les plus pauvres", a déclaré dimanche le pape Léon XIV lors de la messe au Vatican, appelant à la "solidarité".



Cette catastrophe fait suite au super typhon Ragasa, qui avait fait 14 morts dans le nord des Philippines.



- Aéroports fermés -



Plus de 53.000 personnes avaient été évacuées vers des écoles et des centres médicaux transformés en abris temporaires avant que Bualoi ne frappe le Vietnam.



Quatre aéroports nationaux et une partie de l'autoroute nationale ont été fermés lundi. Plus de 180 vols ont été annulés ou retardés, ont annoncé les autorités aéroportuaires.



Certaines parties de Nghe An et de la province centrale de Ha Tinh, connue pour son activité sidérurgique, ont été privées d'électricité, et les écoles ont été fermées dans les régions touchées.



Bualoi est la dixième tempête à frapper le Vietnam cette année. 175 personnes y ont été tuées ou portées disparues à la suite de catastrophes naturelles entre janvier et août 2025, selon le Bureau général des statistiques (GSO).



Le montant total des dégâts s'élève à environ 316 millions d'euros, soit près du triple du montant enregistré pour la même période en 2024, a précisé le GSO.



En septembre 2024, le typhon Yagi avait fait des centaines de victimes au Vietnam et causé des dommages estimées à 2,8 milliards de dollars.



Chaque année, au moins 20 tempêtes ou typhons frappent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres du pays étant généralement les plus durement touchées.



Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.

Rédigé par RB le Lundi 29 Septembre 2025 à 05:03 | Lu 32 fois





