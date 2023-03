Le triste sort des Nouvelles Calédoniennes

Le quotidien Les Nouvelles Calédoniennes pourrait être sur le point de disparaître. La direction et les actionnaires du groupe Melchior, détenteur du journal, ont demandé mercredi leur liquidation après neuf années de pertes financières.



Triste événement pour la presse calédonienne et ultramarine. Le quotidien Les Nouvelles Calédoniennes pourrait bien disparaître. Le groupe Melchior, propriétaire du journal, est sur le point d’être liquidé, comme le rapportent nos confrères de Nouvelle-Calédonie La Première. La décision a été prise par la direction et les actionnaires du groupe lors d'une assemblée générale le mercredi 8 mars, après neuf années de pertes financières. La centaine de salariés du journal est suspendue à la prochaine décision du tribunal mixte de commerce de Nouméa, qui donnera son verdict le 16 mars prochain. En début d'année, Les Nouvelles Calédoniennes avaient cessé leur diffusion en version papier pour se focaliser sur une version numérique. Aventure qui n'aura été que de courte durée, si le tribunal venait à entériner la décision. En cas de liquidation, Les Nouvelles Calédoniennes, Le Gratuit et les autres supports ne seront plus diffusés. La radio NRJ pourra néanmoins continuer d’émettre, comme l'indiquent les journalistes de Nouvelle-Calédonie La Première.