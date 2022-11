Le tribunal administratif enjoint à Édouard Fritch de réaugmenter le Smig

Tahiti, le 28 novembre 2022 – Saisi du recours de A Ti'a i Mua, O oe to oe Rima et de l'Unsa, le tribunal administratif de Papeete a annulé mardi matin la décision du gouvernement de restreindre l'augmentation du Smig à 2% au 1er mai dernier, alors que l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 3,65% dans le même temps. Le tribunal enjoint au président du Pays de prendre une mesure permettant de rattraper ce retard, en augmentant le montant du Smig avant le 1er janvier 2023 sous astreinte de 200 000 Fcfp par jour de retard.



Plus d'informations à venir... Plus d'informations à venir...





Rédigé par Antoine Samoyeau le Mardi 29 Novembre 2022 à 09:43 | Lu 379 fois