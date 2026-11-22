

Le tri des bacs verts reprend après trois mois d’arrêt

Tahiti, le 22 novembre 2026 - Mis à l’arrêt à la suite de l’incendie survenu le 20 août dernier dans le centre de tri de Motu Uta, le tri des déchets issus des bacs verts a repris le 17 novembre avec une “mini-chaîne de tri”. Une “phase provisoire” qui devrait durer de 24 à 36 mois.



Le 20 août dernier, vers quatre heures du matin, un incendie se déclarait au sein du centre de tri de Motu Uta, provoquant ainsi de nombreux dégâts dont la destruction de 80 % de la chaîne de tri et 100 % du réseau électrique. Par miracle, la presse à balles qui permet de compresser les déchets était épargnée par le feu.



Quasiment trois mois jour pour jour après cet événement, le centre a pu reprendre, le 17 novembre, le tri des déchets issus des bacs verts grâce à une “mini-chaîne de tri”, tel que l’explique le directeur général du syndicat Fenua Ma, Benoît Layrle : “En parallèle de tous les travaux, on a construit cette mini-chaîne de tri avec des pièces qui sont arrivées par avion, des pièces qu'on a récupérées chez des entrepreneurs locaux qui n'utilisaient plus de tapis roulant, des choses comme ça. Enfin voilà, on a réussi à faire une chaîne à la MacGyver, comme on dit. Et ça ne marche pas parfaitement, mais ça marche.”



Maintien de la collecte par les communes Si le tri des bacs verts était interrompu, Fenua Ma a reproposé dès le 1er octobre la collecte des déchets en monomatériaux, c'est-à-dire que du carton propre, des canettes en aluminium, des conserves et des bouteilles en plastique. “Des produits hyper propres qui ne sont pas mélangés avec d’autres.” La réception des déchets des professionnels mais aussi de ceux venant des îles – en configuration de pré-tri – a également pu être relancée.



Durant les trois mois d’absence de tri des bacs verts, les communes ont adopté des stratégies différentes, explique Benoît Layrle : “Il y a des communes qui ont, coûte que coûte, décidé de relancer la collecte du bac vert pour purger la poubelle des gens, parce que les gens râlaient que les déchets s'accumulent chez eux, sachant que ces déchets n'ont pas pu être recyclés. Et puis, il y a des communes qui ont fait entre deux et qui ont beaucoup sué pour y arriver, des communes comme Arue, Paea, Punaauia et Moorea, qui ont fait un service minimum et qui, eux-mêmes, les employés, ont séparé les déchets pour nous les livrer en monomatériaux et que ça puisse directement aller dans la presse à balles pour que ce soit écrasé et que ça puisse partir du territoire. Donc il y a des communes comme ça qui ont fait des efforts, qui ont porté. Mais il y a une grande majorité de communes qui ont maintenu au bout d'un mois la collecte du bac vert.”

“Travaux quasiment permanents” Désormais, Fenua Ma Donc va connaître une période de 24 à 36 mois de “travaux quasiment permanents avec des phases d'arrêt, de ponctuation administrative et autres”. Dans trois ans, Benoît Layrle espère que “la situation actuelle soit oubliée et qu'on soit dans un bâtiment avec une toiture refaite, un système incendie refait et une nouvelle chaîne de tri moderne”, même si l’ancienne, acquise en 2002, était encore adaptée.



Si “le tri, c’est reparti”, Benoît Layrle et ses équipes tiennent “tout d’abord” à remercier la “population pour son soutien”, mais aussi le Pays qui a investi 800 millions de francs pour les travaux prévus ces trois prochaines années.

Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 22 Novembre 2026 à 12:49 | Lu 347 fois



