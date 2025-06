Le tressage miniature de Rimatara s'expose à l'assemblée

Tahiti, le 16 juin 2025 – Les artisans de Rimatara sont à l'honneur cette semaine à Tarahoi. Jusqu'à dimanche, cette île des Australes expose ses œuvres dans le hall de l'assemblée, et notamment des objets dont le tressage miniature avec des brins de pae'ore de 2 millimètres a demandé des jours, voire des semaines de travail.





La ministre en charge de l'artisanat, Nahema Temarii, a inauguré ce lundi matin le 3e salon de l'art du tressage et de la gravure qui s'expose dans le hall de l'assemblée jusqu’au 22 juin. Et ce sont les artisans de Rimatara qui sont particulièrement à l'honneur pour leur travail tout en finesse. Car si on y trouve les traditionnels chapeaux, paniers, sacs, éventails ou pochettes en tressage, cette exposition a ceci de particulier que pour la première fois, quelques objets ont été confectionnés en miniature, ce qui requiert une technique particulière, et surtout énormément de patience. “Pour un petit panier de 5 cm il faut environ trois semaines de travail. C'est dur et ça fait mal aux doigts”, nous explique une artisane. Car ce n'est pas tant la taille de l'œuvre qui compte, dit-elle, mais le tressage en lui-même puisqu'il s'agit de tresser des brins de pae'ore (appelé rau fara à Rimatara) de seulement deux petits millimètres alors que les artisans travaillent généralement avec des brins de 3,5 cm.



Un projet de “séchoir de pae'ore”



Si Rimatara échappe à la pénurie de matières premières que rencontre sa voisine Rurutu, notamment en raison du climat et de la difficulté à faire sécher le pandanus, le sujet reste préoccupant pour les artisans. La ministre Nahema Temarii a ainsi expliqué avoir lancé un appel à manifestation d'intérêt pour un projet de “séchoir/ déshydrateur de pae'ore” sur lequel ont travaillé les artisans de Rimatara avec la circonscription des Tuha'a Pae. “La difficulté pour nos artisans ce n'est pas de le cultiver mais de le sécher. Or un pae'ore qui ne sèche pas correctement va donner un produit de mauvaise qualité et on ne pourra pas l'exploiter. Donc on voit comment faire pour les accompagner”, a-t-elle expliqué, soulignant avoir reçu “trois au quatre candidatures” qui sont aujourd'hui en cours d'analyse avant de pouvoir mettre en place ce projet pilote. En attendant, rendez-vous à l'assemblée pour cette exposition-vente qui présente aussi de magnifiques sculptures gravées avec précision et minutie.