Le transfert des aérodromes d’Etat bientôt à l’APF

Papeete, le 28 août 2019 – Nouvelle étape dans le transfert des aérodromes d’Etat de Bora-Bora, de Raiatea et de Rangiroa à la Polynésie française. Le gouvernement a saisi l’assemblée sur un projet de délibération en ce sens.



Le gouvernement de la Polynésie française a transmis à l’assemblée un projet de délibération approuvant le principe du transfert de la compétence relative aux aérodromes d’Etat de Bora-Bora, de Raiatea et de Rangiroa à la Polynésie française. Ce préalable indispensable permettra aux autorités du Pays de solliciter le transfert de propriété et de gestion des trois aérodromes, puis, dans un second temps, de négocier avec l’Etat les conditions de ce transfert.