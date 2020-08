Le tourisme tourne au ralenti

Tahiti, le 30 août 2020 - La ministre Nicole Bouteau et les membres de l'Observatoire du Tourisme ont fait le point jeudi sur le bilan de la réouverture des frontières. Depuis la réouverture des frontières, la fréquentation touristique enregistre une baisse de 70% par rapport à la même période l'année dernière.



La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a réuni jeudi les membres de l’Observatoire du Tourisme. L'occasion de dresser un bilan de la réouverture qu'expose un communiqué. Le ministère se targue de la réussite des dispositifs d'entrée et de séjour des voyageurs qui ont fait de Tahiti et ses îles une des premières destinations touristiques “Covid-Prepared”. La stratégie de tests, de traçabilité et d’isolement en cas de détection d’un cas de Covid fonctionne.



Fréquentation à -70% mais "rien d'étonnant"



Pour ce qui est de la fréquentation, par rapport à la même période l’an dernier (du 15 juillet au 15 août) la destination enregistre une baisse de 70%. Rien de très "étonnant", souligne le communiqué puisqu'il a fallu aux professionnels du tourisme ainsi qu'aux touristes "intégrer les conditions sanitaires d'entrée et de séjour, d'adapter leur itinéraire de voyage" en fonction des compagnies aériennes internationales et locales. Depuis le 15 juillet, les touristes sont principalement des métropolitains, des Américains et des Européens, sachant que les lignes vers la zone Asie-Pacifique et l'Amérique du Sud n'ont pas été rouvertes. 10 345 voyageurs ont été enregistrés en un mois. Les compagnies aériennes qui ont repris leurs activités confirment leurs programmes de vols actuels suivant l’évolution de la situation mondiale. Le taux de remplissage moyen prévisionnel oscille entre 40 et 50%. Malgré cette donnée, les compagnies estiment que la reprise est meilleure que ce qu'elles auraient pu espérer.



Salvateur tourisme d'intérieur



Le trafic aérien domestique a atteint un niveau de 68% comparé à celui de l'an dernier. Ce niveau de trafic est favorisé par le tourisme intérieur durant la période de vacances scolaires grâce aux packages mis en place par Air Tahiti en partenariat avec Tahiti Tourisme. Le tourisme d’intérieur reste cependant très saisonnier (période de vacances scolaires et long week-ends) et la durée de séjour est courte : 3 à 4 jours contre 8 à 24 pour le touriste international. Au niveau de l'hébergement terrestre, sur l’ensemble de la Polynésie, l’occupation se situe aux alentours de 40% pour les mois d’août, septembre et octobre. Les hôtels de Tahiti varient entre 25 et 33% d'occupation, ceux de Moorea 60% et ceux de Bora Bora et Taha’a entre 35 et 50%. Quant à la croisière, première activité à avoir cessé ses opérations dès le 11 mars dernier, elle perd aussi des plumes. Pour l’année 2020 par rapport au prévisionnel, le nombre de croisière en tête de ligne est de -30%, les escales de -65%. La perte globale d’activité est estimée à 40%.



Le sentiment général est que tous s’attendaient à une reprise lente mais cette réouverture a définitivement permis de remettre "la machine en route", à reprendre les activités et de réintégrer la majorité des salariés. Cela constituait l’objectif principal recherché.