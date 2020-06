Le tourisme prêt à l’ouverture des frontières

Avant le séjour

• Test Covid-19 réalisé moins de 72h avant le vol. Pas d’embarquement si le test est positif.

• Avoir une assurance voyage ou s’engager à assumer toutes les dépenses relatives aux frais médicaux, d’hospitalisation, de confinement et de rapatriement.

• Remplir un formulaire numérique sanitaire d’engagement sur l’honneur sur une plateforme numérique dédiée (ETIS.pf, en cours de développement) pour obtenir un récépissé de capacité d’embarquement international et renseigner sur le séjour en Polynésie : itinéraire, transports inter-îles, hébergements.

Sur ce formulaire, les voyageurs s'engagent à respecter les gestes barrières et toutes les consignes de sécurité sanitaire, à appeler le 40 455 000 en cas de toux, fièvre ou difficulté respiratoire ; à effectuer un test à la demande du bureau de veille sanitaire.



Durant le séjour

Des tests pourront être réalisés au titre de la prévention sanitaire. Par ailleurs, des visites d’un personnel médical habilité par la santé publique au sein des hébergements pourront être déclenchées. Le port du masque est recommandé (à partir de 11 ans) et le respect des gestes barrières en tout lieu et en tout temps sera rappelé constamment. Les visiteurs seront également invités à réaliser leur auto-diagnostic et à se signaler en cas de fièvre et/ou symptôme de la grippe et de la Covid-19.