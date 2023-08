Le tourisme poursuit son envol en juin

Tahiti, le 23 août 2023 - C'est encore mieux qu'en juin 2019, année pourtant de référence en la matière. Avec 24 000 touristes ayant foulé le sol polynésien en juin 2023, ils sont 4 500 de plus qu'à la même période l'année dernière, et 2 500 de plus qu'en 2019, note l'ISPF.



Dans son dernier relevé de fréquentation touristique, l'Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) relève une hausse de 12% (+ 2500) par rapport à 2019 du nombre de touristes en Polynésie ce mois de juin. Un "niveau inégalé sur cette période qui à mettre au crédit de la clientèle nord-américaine : elle totalise 46% du total des arrivées, tandis que les voyageurs asiatiques sont toujours aux abonnés absents.

Les touristes français contribuent aussi largement à ces bons chiffres en affichant une progression de 35% par rapport à l'année 2019. Le retour des touristes australiens, néo-zélandais et calédoniens explique également cette hausse. Et tout le monde a pu en profiter. Mais ce sont les pensions de famille qui arrivent surtout à tirer leur épingle du jeu avec une clientèle (+ 38% par apport à 2019) profitant ainsi de la réduction de l'offre de chambres dans les hôtels (-6%).