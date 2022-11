Le tourisme "inclusif et durable" à la présidence

Tahiti, le 27 novembre 2022 - La deuxième édition des Assises du tourisme s'est ouverte vendredi à la présidence pour permettre aux professionnels d'échanger autour des thèmes du tourisme "inclusif et durable", au coeur de la stratégie du Pays.



La deuxième édition des Assises du tourisme s'est ouverte vendredi à la présidence devant plusieurs centaines de professionnels du secteur. Le président du Pays, en charge du portefeuille du Tourisme, a insisté sur l'importance de ce rendez-vous dans la mise en oeuvre de la stratégie Fari'ira'a Manihini 2027. Rappelant que la première édition des Assises organisée en 2019 devait à l'époque orchestrer les travaux de la stratégie 2021-2025 du tourisme polynésien… Stratégie ébranlée depuis par la crise Covid.



Depuis, les objectifs du pays en matière de tourisme n'ont pas été révolutionnés mais se sont affinés vers les concepts de "tourisme authentique et inclusif" ou de "tourisme durable". Des échanges sur le "leadership de l'éco-tourisme dans le Pacifique Sud" ou sur "l'excellence de l'accueil et de l'accompagnement des touristes" étaient également au programme dimanche. L'occasion de revenir également sur l'objectif chiffré, volontairement réaliste et mesuré, d'un touriste par habitant à l'horizon 2027. Une ambition d'arriver à 280 000 touristes sur les cinq prochaines années, qui signifierait tout de même une progression annuelle de 11% pour les années à venir.



Dans son discours introductif, le président du Pays est longuement revenu sur le rebond du secteur touristique après la période Covid. Il a estimé notamment que "nous avons fait mieux que nos voisins dans le Pacifique insulaire, mieux que de nombreuses destinations touristiques comparables", et il a maintenant appelé les professionnels à "diversifier la provenance de nos visiteurs" pour maintenir cette dynamique positive.



