Le tourisme confirme son envolée

Tahiti, le 28 août 2023 – Au premier trimestre 2023, le secteur du tourisme confirme sa reprise. Le secteur affiche des taux de fréquentation en hausse de 49% par rapport au premier trimestre 2022 et supérieurs à ceux de 2019 avant la crise Covid. Sur les trois premiers mois de l’année, la Polynésie française a accueilli 55 188 touristes soit près de 5 000 de plus qu’en 2019 sur la même période.



La Polynésie française étant une destination encore partiellement accessible au début de l'année 2022, les chiffres du secteur touristique étaient particulièrement attendus pour ce premier trimestre 2023. Et pour un retour à la pleine activité touristique, les données publiées lundi par l'Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) sont plus qu'encourageantes. Avec 55 188 touristes accueillis depuis le début de l'année, le taux de fréquentation touristique affiche un bond de 49% par rapport à l'année précédente et dépasse même de près de 10 points les chiffres du premier trimestre 2019 [50 443 touristes, NDLR]. Et si tous les types de tourismes affichent une nette augmentation, ce sont les touristes arrivés par avion et logeant dans les hôtels ou pensions qui portent essentiellement cette dynamique.



L'essor de la clientèle nord-américaine



Ce début d’année 2023 voit le retour en masse de la clientèle nord-américaine, avec plus de 83% d'augmentation sur un an et plus de 9% par rapport au premier trimestre 2019. En bon second, le marché français connaît lui aussi une augmentation remarquable de 39% par rapport à l'an passé, et de 42% par rapport à 2019. À eux deux, les marchés nord-américain et français constituent 81% de la fréquentation touristique. En ce qui concerne les touristes originaires du pacifique, les néozélandais et les néo-calédoniens sont toujours majoritaires, et sont même plus nombreux qu'en 2019. En raison des conditions d'accès de plus en plus difficiles, le marché asiatique ne représente qu'1% de la fréquentation touristique totale, contre 9% pourtant avant la crise Covid.



Un tourisme de luxe toujours d'actualité



S'appuyant sur cette nette envolée de la fréquentation, le nombre de nuitées en hébergement marchand progresse de 73% en un an, et de 33% par rapport à 2019. Dans ces hébergements marchands, 63% des touristes se dirigent vers l'hôtellerie de luxe de 4 à 5 étoiles, 29% d'entre eux préfèrent l'hôtellerie intermédiaire de 3 étoiles, et enfin 8% choisissent la petite hôtellerie et les pensions de famille pour séjourner en Polynésie française. En effet, au premier trimestre 2023, le parc hôtelier de la Polynésie française a proposé 213 000 nuitées à la location, pour un taux de remplissage de 64% : Une hausse non négligeable de 8 points par rapport à 2019 qui s'explique en grande partie un par un trafic aérien international dense. La hausse du nombre de compagnies aériennes, et donc de sièges, y est pour beaucoup : 424 vols opérés ce trimestre, contre 362 vols en 2019, avec une moyenne de remplissage de ces avions de 71%.



Des chiffres qui témoignent également d'une hausse du chiffre d'affaires des acteurs économiques liés au tourisme et de ce fait de l'emploi dans le secteur touristique. En effet, en décembre 2022 le tourisme proposait 12 500 emplois, contre 11 900 en décembre 2019.