Le tiurai se prépare à Ua Pou

On lance un appel aux danseurs, chanteurs, restaurateurs et artisans de l’île pour marquer ce réveil "local" en attendant la réouverture de notre ciel aux vols internationaux, à la mi-juillet, et la timide reprise du tourisme. Les fêtes de juillet à Ua Pou commenceront le week-end du 10 au 12 juillet pour reprendre du 13 au 19 juillet. Au programme : Concours de pêche à la traîne, de pêche de fond, pétanque, concours de danse et d’artisanat, de la plus belle baraque et sans oublier les fameux concours de Miss et Mister, toutes catégories confondues, dans une ambiance bon enfant. En prélude à ces réjouissances de juillet, la Fédération des artisans de Ua Pou, forte de 78 membres, a organisé une fête de village doublée d’une collecte de fonds à l’occasion de la Fête des mères ce samedi 6 juin. C’est le Service de l’artisanat traditionnel qui est à l’origine de cette initiative sur tout le territoire. Au menu, du "kaikaienana": kaaku (uru pilé au lait de coco), chèvre ou poisson au lait de coco, cochon rôti et barbecue pendant que l’on chinait au marché aux puces, que l’on regardait ou participait au concours de Miss Mama et Mister Papa, que l’on assistait aux démonstrations de confection de tifaifai ou encore que l’on attendait que son enveloppe-surprise soit chanceuse à la tombola.