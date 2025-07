Le tiurai de Vairao est ouvert

Tahiti, le 1er juillet 2025 – Les dix baraques foraines de Vairao ont été inaugurées ce mardi. Du 1er juillet au 17 août, elles participeront à l’animation de la commune, associées à un programme d’activités sportives et culturelles sur le thème “O vai au nei, qui suis-je ?”.





Au fil des années, c’est devenu un rendez-vous incontournable à Taiarapu-Ouest. L’inauguration des baraques foraines de Vairao s’est tenue ce mardi, en fin d’après-midi, marquant le coup d’envoi des festivités de juillet organisées par la commune, en partenariat avec l’association Vairao Nui Here pour les animations sur le thème “O vai au nei, qui suis-je ?”.“On a failli ne pas faire notre Heiva cette année, mais finalement, c’est reparti !”, se réjouit le maire délégué de Vairao, Jonathan Tarihaa. Le programme des activités sportives et culturelles, qui sera partagé sur la page Facebook Taiarapu-Ouest Officiel , sera marqué par différents concours inter-quartiers, le défilé du 14-Juillet, des journées récréatives et des soirées prévisionnelles réservées aux prestations des troupes du Heiva i Tahiti.Fidèle au rendez-vous depuis une trentaine d’années, Sandrina Teraiamano fait partie des doyennes des forains. “J’ai commencé à Vaiete, puis à Faratea avec le tāvana Tutaha Salmon. Du temps de Roger Doom, on était sur le quai de Vairao, puis on a été à Puunui, et depuis 2023, on est côté montagne, entre le stade et le CJA de Vairao”, se souvient-elle. Cette année, l’événement réunit dix familles et autant de stands, entre restauration, jeux divers et bouées pour les enfants.

