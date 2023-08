Le titre 2e série pour Reynald Taaroa et Antoine Voisin

Tahiti, le 27 août 2023 - Le palmarès des championnats de Polynésie de doubles 2023 est quasiment complet. Reynald Taaroa et Antoine Voisin ont décroché jeudi soir le titre le plus marquant en s’imposant (6/3.6/2) en finale du tableau 2e série Messieurs face à Heve Kelley et Greg Teriitanoa. Mehetia Boosie et Tavero Chung ont été sacrées en 3e/2e série Dames.



La météo clémente de ces dernières semaines a permis aux organisateurs des Championnats de Polynésie de doubles 2023 de tenir les délais impartis, soit un mois de compétition sur les courts du complexe tennistique de Fautaua. Les 14 tableaux animés par plus d’une centaine de doubles ont débuté le vendredi 28 juillet, l’ultime finale étant programmée mardi soir dans le cadre du tableau doubles mixtes 3e/2e séries. La finale la plus attendue soit celle de la 2e série Messieurs a eu lieu jeudi soir et opposait Reynald Taaroa et Antoine Voisin à Heve Kelley et Greg Teriitanoa. Si le duo Taaroa/Voisin avait dû batailler en demi-finale contre la paire Chonvant/Chung pour s’imposer en trois sets, il a décroché le titre jeudi soir en finale avec beaucoup plus de sérénité. Il a suffi d’un service concédé par Heve Kelley pour que Reynald Taaroa et Antoine Voisin remporte le premier set 6/3. Un peu plus expéditive fut la deuxième manche, le duo Kelley/Teriitanoa cédant son service à deux reprises pour permettre à Reynald Taaroa et Antoine Voisin d’empocher le set 6/2 et donc le titre en 2e série Messieurs. À trois mois des Jeux du Pacifique, Patrice Cotti l’entraîneur/sélectionneur de l’équipe masculine tahitienne s’est montré attentif aux résultats des présélectionnés : “J’observe les performances des joueurs susceptibles d’intégrer la sélection tahitienne pour les Jeux, mais sans en tirer des enseignements définitifs dans la mesure où les sélections ne sont pas encore totalement arrêtées et que la composition des doubles n’est donc pas encore fixée. Et puis tous les sélectionnés potentiels ne participent pas aux Championnats de doubles. Mais je retiens quand même que ça fonctionne bien entre Antoine et Reynald ce qui ne préjuge pas qu’ils seront associés aux Jeux. On fera plusieurs essais dans la préparation finale et je verrai alors qu’elles seront les meilleures complémentarités.”



Les sélections définitive Hommes et Femmes devaient être annoncées à la mi-septembre mais l’incertitude qui pèse encore sur la disponibilité pour les Jeux de certains sélectionnables obligent Patrice Cotti et Josiane Vongy, responsable de la sélection féminine, à temporiser jusqu’à fin octobre.

Oceania Cup et Coupe des Clubs au programme



La sélection féminine est néanmoins quasiment bouclée car Vaiani Dusserre-Valleaux la numéro 1 locale a décliné la sélection accaparée par ses études. Mehetia Boosie, Tavero Chung et Jennifer Ly devraient faire le voyage à Honiara. Les deux joueuses faisaient cause commune aux Championnats de Polynésie de doubles et elles ont décroché le titre dans le tableau 3e/2e séries en s’imposant (6/4.6/2) en finale face à Leilani Brothers et Estelle Tehau. À retenir aussi en particulier dans le palmarès la victoire samedi en finale 3e série messieurs de Tamatoa Brothers et Jason Vandal qui se sont imposés en deux manches (6/2.6/3) contre Noah Ah Kim Win Chin et Keanu Lei Foc.



Tahiti participera à la Coupe des Nations du Pacifique 2023 qui aura lieu à Apia au Samoa du 11 au 16 septembre. L’épreuve qui a été créée en 2018 se déroule selon un format coupe Davis. Tahiti s’y est toujours imposé chez les hommes. Robert Chonvant, Ariitea Cotti-Helme et Patoia Teriipaia composeront la sélection masculine tahitienne, Mehetia Boosie, Tavero Chung et Jennifer Ly représentant la sélection féminine. Le déplacement à Apia s’inscrit dans le cadre de la préparation pour les Jeux du Pacifique et si cela apparait effectivement comme enrichissant pour les trois féminines, c’est moins vrai chez les hommes dont les trois représentants ne seront pas au rendez-vous des Jeux du Pacifique à l’exception peut-être de Robert Chonvant qui figure dans la présélection mais qui a peu de chances d’être membre de la sélection définitive. L’objectif sera néanmoins que Tahiti signe un nouveau succès chez les messieurs à la Coupe des Nations du Pacifique. D’autant que la Nouvelle-Calédonie n’y participe pas et que nombre de joueurs océaniens sélectionnés pour les Jeux du Pacifique font l’impasse sur l’événement.



Le prochain rendez-vous tennistique local aura lieu du 16 au 24 septembre dans le cadre de la première édition de la Coupe des Clubs. Une dizaine de clubs dont trois des archipels se disputeront le trophée sur les courts de Fautaua, Fei Pi, Phénix et Excelsior.



Patrice Bastian



Les finales

Dames

3e/2e séries : M. Boosie/T. Chung (Rai/Dra) bat L. Brothers/E. Tehau (Rau) 6/4.6/2

4e série : R. Colombel/T. Drollet (Phe/FP) bat M. Lee Chip Sao/N. Maihi (Exc) 3/6.6/3.6/3

+40 ans : T. Alves/N. Maihi (Exc) bat R. Manea/D. Metua (MU) 6/0.6/1

+50 ans : M. Delorme/M. Lee Chip Sao (TP/Exc) bat R. Lotin/G. Marmouyet (Rau) 6/1.6/2

Messieurs

2e série : R. Taaroa/A. Voisin (FP/Fau) bat H. Kelley/G. Teriitanoa (Phe) 6/3.6/2

3e série : T. Brothers/J. Vandal (Exc) bat N. Ah Kim Win/K. Lei Foc (Dra/Exc) 6/2.6/3

4e série : A. Decian/M. Tihoni (TP) bat E. Guilloux/T. Heuea (JT/Aor) 7/6.7/6

+45 ans : P. Sangue/M. Teihotu (JT/Rai) bat P. Cotti/D. NG Powai (Exc/JT) 6/3.6/4

+55 ans : M. Izal/D. NG Powai (JT) bat F. Queyron/G. Conde (Phe) 6/3.6/3

+65 ans : E. Bennett/P. Matai (TP) bat C. Pons/F. Queyron (Phe) 6/3.7/6

Mixtes

3e/2e séries : Programmée mardi (17 h 30)

4e série : L. Joutain/E. Schmitt (Exc) bat R. Colombel/A. Lo (Phe/Bor) 6/2.6/3

+40/45 ans : T. Alves/P. Cotti (Exc) bat V. Hanin/M. Drewnosvki (MU) 6/7.7/5.10/4

+50/55 ans : V. Vanaa/D. NG Powai (TP/JT) bat M. Lee Chip Sao/T. Hargous (Exc) 6/3.6/2

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 27 Août 2023 à 12:56 | Lu 110 fois