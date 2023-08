Le tir compétitif en Nouvelle-Calédonie

Tahiti le 17 août 2023 - Tir sportif. Le club calédonien de Paita a organisé la 2è édition de la Coupe PTOM (Pays et Territoires d’Outre-Mer) 2023 du 5 au 12 août. La sélection tahitienne a globalement dominé le tir au pistolet, les Calédoniens jouant les premiers rôles en ball-trap, mais les Tahitiens y ont aussi été performants.

Les fédérations polynésiennes et calédoniennes de tir ont bien resserré leurs liens depuis quelques années pour renforcer l’influence francophone sur leur discipline dans le Pacifique Sud.



C'est à la suite d’un jumelage entre le club tahitien de l’ASTT et calédonien de Paita, située à une trentaine de kilomètres de Nouméa, et qui avait accueilli les épreuves de tir lors des Jeux du Pacifique 2011, qu’est née la création de la Coupe PTOM dont la première édition avait eu lieu à Tahiti en 2018.



Prévue tous les deux ans, la programmation de la 2e édition de la Coupe PTOM a été perturbée par la crise sanitaire et a finalement pu se tenir la semaine dernière sur le ‘’caillou’’.



La délégation tahitienne s’est déplacée en force à Paita avec 19 tireurs en ball-trap dont une féminine, 7 en tir au pistolet, avec 3 féminines, et un encadrement mené par Yannick Bordes, le chef de la délégation qui a tenu son rôle d’arbitre international et qui pourrait bien représenter les couleurs tahitiennes aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Il est en effet pressenti pour y participer.



La délégation tahitienne était composée de pratiquants des Marquises, de Raiatea, de Moorea et de Tahiti. La Fédération polynésienne de tir compte près de 400 licenciés dont environ 80 pratiquent assidument les compétitions. Des structures adaptées existent à Raiatea, qui accueillera la discipline lors des Jeux du Pacifique 2027, à Atuona aux Marquises, à Moorea et à Tahiti.



Sans faire de bruit, la FPT surfe sur une bonne dynamique, soutenue par son président, Louis Provost, dont on rappellera qu’il est également celui du Comité Olympique de Polynésie française (COPF).



La prochaine édition de la Coupe PTOM se fera à Tahiti en 2025.



Louis Provost évoque l’intérêt de l’axe Tahiti-Calédonie : "Nous avons signé une convention entre les pays francophones de la région au sein du Conseil des Jeux du Pacifique avec principalement comme acteurs Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Mais l’objectif, c’est aussi d’essayer de développer notre discipline au Vanuatu et à Wallis et Futuna. Renforcer nos liens, c’est peser plus fort face aux pays anglophones de la région et créer de l’émulation entre les tireurs francophones."



Privés de Jeux du Pacifique cette année dans la mesure où le tir sportif n’est pas pratiqué aux Îles Salomon qui ne possèdent donc pas d’installations adéquates, les tireurs polynésiens et calédoniens ont relevé le challenge des PTOM avec une grosse motivation dans une compétition où figuraient aussi des tireurs néo-zélandais.



Le niveau des Kiwis a engendré de l’émulation chez les francophones. Au terme de quatre jours de compétition, les Calédoniens ont démontré leur supériorité en ball-trap en occupant le podium final avec Fabrice Azzaro, Kevin Lepigeon et la performante féminine Marion Roumagne. Francis Sanford et Samuel Sanquer ont toutefois fait honneur au ball-trap tahitien en finissant 4e et 5e.



Tahiti 1 a pris la 3e place par équipes avec le duo Francis Sanford et Teiki Nanai. Notons qu’une partie de l’élite tahitienne de ball-trap n’a pas fait le déplacement. Au tir au pistolet en revanche, domination d’ensemble de Tahiti et en particulier de Johan Perchard qui a remporté trois des quatre disciplines. Longtemps résident et tireur en Nouvelle-Calédonie, Johan Perchard a rejoint le fenua pour y vivre et se marier avec la fille de Louis Provost, une sacrée recrue pour le président de la FPT et pour le tir polynésien.



Les autres tireurs tahitiens au pistolet ont aussi été à la hauteur à l’instar de Freddy Yen Kwai, Maurice Wong et des féminines Maeva Normand, Lucie Dejean et Kealani Perchard. À noter toutefois que c’est le Calédonien Cédric Limousin qui s’est imposé au classement général final au tir du pistolet.



Tous les acteurs se sont donné rendez-vous pour la Coupe PTOM 2025 qui aura lieu à Tahiti.



Patrice Bastian







Résultats des PTOM

Ball-trap

Top 10 individual

1. Fabrice Azzaro (NC) 1083 Pts

2. Kevin Lepigeon (NC) 1062 pts

3. Marion Roumagne (NC) 1057 pts

4. Francis Sanford (Tah) 1048 pts

5. Samuel Sanquer (Tah) 1036 pts

6. Gérard Launay (NC) 1020 pts

7. Armand Cecchini (NC) 1013 pts

8. Tuatini Demes (Tah) 998 pts

9. Yann Blanquet (NC) 984 pts

10. Léon Chant (Tah) 981 pts

(…)

41 tireurs classés



Podium par équipes

1. Nouvelle-Calédonie 1 (F. Azzaro/K. Lepigeon) 2145 pts

2. Nouvelle-Calédonie 3 (M. Roumagne/G. Launay) 2077 pts

3. Tahiti 1 (F. Sanford/T. Nanai) 2023 pts



Tir au pistolet : les vainqueurs

10m Air Pistol

Homme

Johan Perchard (Tah) 552 pts

Femme

Maeva Normand 524 pts

Équipe

Tahiti 1 (F. Yen Kwai, M. Nordmand/J. Perchard) 1621 pts

25m Pistol (combiné)

Homme

Johan Perchard (Tah) 553 pts

Femme

Lucie Dejean (Tah) 501 pts

Équipe

Tahiti 1 (F. Yen Kwai, M. Normand, J. Perchard) 1541 pts

*25m Rapid Fire Pistol

Homme

Johan Perchard (Tah) 500 pts

Équipe

Tahiti 1(J. Perchard/M. Wong/F. Yen Kwai) 1392 pts

*25m Pistolet Standard

Hommes/femmes

Cedric Limousin (NC) 538 pts

Équipe

Nouvelle-Calédonie 1486 pts

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 17 Août 2023 à 15:32 | Lu 69 fois