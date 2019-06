Le thonier chinois poursuivi pour pollution marine au large de Tahiti

PAPEETE, le 4 juin 2019. Le 12 mai dernier, un thonier chinois avait été intercepté après le constat d'une pollution marine. Le capitaine et la société propriétaire du bateau devront s'expliquer devant le tribunal le 14 janvier prochain. En attendant, ils ont dû verser une caution de 35.8 millions de Fcfp. Le capitaine chinois encourt dix ans d'emprisonnement et 1.8 milliard de Fcfp d'amende pour le capitaine.





Le dimanche 12 mai dernier, en milieu d'après-midi, le JRCC de Papeete était alerté par des pilotes assurant des vols domestiques de la présence d'un bateau à environ quatre kilomètres des côtes de Arue. Derrière ce bateau un long sillage laissait craindre une pollution.



Aussitôt, les gendarmes de la brigade nautique se rendaient sur place et n'ont pu que constater que le bateau de pêche, un thonier chinois, laissait derrière lui une "nappe irisée dégageant une forte odeur d’hydrocarbures", a rappelé ce mardi le procureur de la République, Hervé Leroy.



Sur instruction du parquet de Papeete, une enquête de flagrance était alors ouverte pour rejet volontaire d’hydrocarbures en mer. Le bateau a été dérouté et immobilisé au port de Papeete en attendant notamment qu'une caution soit versée.



"L'enquête a établi que ce bateau de pêche d'une jauge de 396 tonneaux et d'une puissance de 698 kilowatts avait rejeté en mer de l'eau pompée dans ses cales contenant 450 litres de polluants dont du gasoil", a expliqué ce mardi le procureur de la République avant d'ajouter : " la pompe de cale n'était pas conforme aux normes de prévention de la pollution (absence de filtre réglementaire)".



La semaine suivant cette pollution, le procureur de la République a demandé le versement d'un cautionnement de 35,8 millions de Fcfp " destiné à garantir la représentation en justice et le paiement d’une amende à intervenir" . Cette somme a été versée le 28 mai. "Le capitaine, ressortissant chinois, et la société chinoise, propriétaire et exploitante du bateau de pêche, sont poursuivis pour pollution marine : rejet volontaire de substance polluante dans les eaux territoriales. L’audience est fixée au 14 janvier 2020."



Le code de l'environnement national et le code de l'environnement polynésien prévoit pour un tel délit pour le capitaine dix ans d'emprisonnement et 1.8 milliard de Fcfp d'amende et pour la société une peine d'amende dont le maximum légal est égal au quintuple de celui prévu pour la personne physique.











La brigade nautique de la gendarmerie a intercepté un navire suspecté d'être à l’origine d’une pollution aux hydrocarbures, dimanche après-midi au large d’Arue. Une enquête judiciaire est ouverte par le parquet de Papeete.



Dimanche vers 15 heures, le Centre de coordination de sauvetage aéromaritime en Polynésie française (JRCC Tahiti) a été informé par les équipages de deux avions commerciaux d’une suspicion de pollution dans le sillage d’un navire, au large de la commune d’Arue.



Identifié puis contacté par le JRCC Tahiti, le navire à l’origine de la pollution a stoppé sa route aux alentours de 15 h 30. Dépêchée sur zone, la brigade nautique de gendarmerie a constaté la présence d’une pollution. Sur ordre du procureur de la République, le navire a été dérouté sous escorte de la vedette de la brigade de gendarmerie vers le port de Papeete où il a accosté en début de soirée. Selon nos informations, il s'agit d'un navire de pêche étranger qui venait de faire l'objet d'une intervention en cale sèche à Papeete.



Des prévisions de dérive de la nappe de pollution demandées dimanche à Météo-France par le JRCC Tahiti indiquaient que les côtes de Tahiti ne seraient pas impactées dans l’immédiat en raison d’un phénomène de dérive vers le nord-ouest prévu pour les prochaines 48 heures.



Un vol de relocalisation et d’évaluation de situation de la pollution réalisé lundi matin, après le lever du soleil par l’hélicoptère inter-administrations de la Marine nationale, confirme "la dérive de la nappe de pollution en direction du Nord", indique Antoine Ferri, le directeur du JRCC Tahiti contacté en milieu de matinée. "Ce qui est rassurant, c’est que la nappe qui apparaissait hier est en nette régression et en situation de dilution." Selon les éléments dont il dispose, ce rejet en mer d’hydrocarbures serait consécutif à un nettoyage du pont du navire et non à une opération de dégazage. Une enquête judiciaire ouverte par le parquet de Papeete et conduite par la gendarmerie, est en cours.



Une reconnaissance maritime par les sapeurs-pompiers a complété dans la journée les observations aériennes faites lundi matin par l'hélicoptère de la Marine nationale. Ces patrouilles terrestres réalisées sur le trait de côte entre Papeete et Mahina n’ont pas décelé de traces issues de cette pollution. Parallèlement, une vedette d’intervention avec à son bord des gendarmes de la brigade nautique a réalisé lundi matin de nouveaux prélèvements et effectué une évaluation complémentaire. Les éléments constatés "ne nécessitent pas la mise en œuvre de moyens de lutte antipollution en mer", assure un communiqué diffusé par le Haut-commissariat en milieu d'après-midi.