Le thonier Lady Chris 8 baptisé officiellement

PAPEETE, 21 décembre 2018 - Le navire Lady Chris 8 a été baptisé en présence du président Fritch et du haut-commissaire René Bidal, jeudi au port de pêche de Fare Ute. Le thonier affrété par l’entreprise Moarii & Sons a été construit localement.



La mer, et par extension l’économie bleue, tiennent une place essentielle en Polynésie française. Depuis la fin des accords de pêche qui nous liaient aux flottilles étrangères, nos filières ont pu évoluer et se développer. En un peu plus de deux décennies, nous sommes passés d’une pêche totalement artisanale à une pêche hauturière professionnelle, labellisée Marine Stewardship Council (MSC) depuis peu.



Le navire Lady Chris 8, baptisé officiellement jeudi après-midi en présence du président Edouard Fritch et d’une partie du gouvernement, en est un bel exemple : construit localement, exploité localement par des équipages polynésiens, avec un produit de la pêche valorisé localement soit pour notre autoconsommation, soit pour partie, à l’export.



Le président Edouard Fritch a tenu à saluer le dynamisme de l’entreprise Moarii & Sons qui investit dans la filière pêche, ainsi que le savoir-faire des chantiers navals polynésiens qui ont su s’adapter et produire un bateau plus léger, plus rapide, plus économe en énergie et disposant d’un aménagement intérieur pensé pour le confort de son équipage afin que les conditions de pêche soient facilitées.