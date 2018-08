Le thème des "langues" retenu pour le 18e salon du livre

Scolaires : des rencontres et un prix



Le centre de lecture de la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) organise cette année encore des rencontres entre des auteurs et des élèves de primaire, collège et lycée. " Ces rencontres s'inscrivent dans le planning des enseignants, elles ne sont pas inopinés mais travaillées en amont ", insiste Rainui Tirao. Cette année, c'est Sandrine beau, auteure jeunesse rencontrée au Salon du livre jeunesse de Montreuil, primée par le prix des Incorruptibles.

En 2018, 48 classes de Tahiti et Moorea ont participé à ces échanges. Pour l'édition 2019 du salon du livre, les enseignants ont jusqu'aux prochaines vacances scolaires pour se faire connaître. " Notre partenariat avec le salon du livre se renforce ", précise Rainui Tirao qui dit réaliser une sélection des classes pour ce projet.

En plus des rencontres, un prix est mis en place pour la première année en partenariat avec l'association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) et l'École supérieure du professorat et de l'éducation, (Espe), le prix Natireva. Il permettra aux classes inscrites de voter pour l'un de six ouvrages de littérature océanienne. Les objectifs de ce prix sont multiples : participer à la lutte contre l’illettrisme, promouvoir et valoriser la lecture comme source de plaisir, d’échanges et de rencontres, impliquer les élèves dans une démarche de lecture argumentée et favoriser le développement d’un esprit critique, créer une dynamique de lecture à l’échelle du territoire en favorisant le partenariat entre les écoles, les collèges et les professionnels du livre (auteurs, illustrateurs, éditeurs) et renforcer son identité culturelle.