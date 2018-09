Le territoire de Wallis-et-Futuna devient membre associé du forum des Îles du Pacifique

NAURU, le 5 septembre 2018. Le 49e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du forum des îles du Pacifique, qui a débuté le 3 septembre 2018 sur l’île de Nauru, a accueilli le territoire des îles Wallis-et-Futuna en tant que membre associé.



Annick Girardin, ministre des Outre-mer, salue cette décision qui consolide l'insertion régionale du territoire, engagée par son accession en septembre 2017 au sein du Groupe des dirigeants polynésiens.



Cette participation permet aux Wallisiens et Futuniens de développer des coopérations nouvelles avec leurs voisins océaniens, de prendre part aux politiques de développement économique et de concourir aux réponses océaniennes apportées aux défis climatiques et environnementaux auxquels les États et territoires du Pacifique sont confrontés.