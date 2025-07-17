

Le territoire balayé par la houle

Tahiti, le 6 août 2025 – Mardi et mercredi, une large partie du territoire était placée en vigilance orange pour vagues-submersion. À Tahiti, des inondations ont été signalées de Teahupo’o à Faa’a, impactant des routes, des jardins et des maisons. Un restaurant et un hôtel ont également subi des dégâts. Trois sauvetages en mer ont été assurés par l’hélicoptère Dauphin. La vigilance est repassée au jaune, mais la prudence reste de mise.





Une houle longue de sud-ouest impacte la Polynésie française depuis dimanche. Mardi, l’ensemble du territoire est passé en vigilance orange, à l’exception des Marquises et du nord-est des Tuamotu. Le phénomène s’est amplifié dans la nuit de mardi à mercredi, avec des vagues de 4 à 5 mètres dans la journée.



Cette élévation du niveau de la mer et les déferlantes se sont soldées par des inondations à Teahupo’o. La plage du PK 0 s’est retrouvée submergée, obligeant les forains à hausser les barricades à l’aide de sacs de sable pour protéger leurs stands à l’aube de l’ouverture de la compétition internationale de surf.



De Teahupo’o à Faa’a

Même scénario à la pointe Fare Mahora, comme en témoignent les pierres charriées par la mer jusque sur le chemin. Parmi les riverains, Alexis Taupua n’a pratiquement pas fermé l’œil de la nuit. Son jardin a été ravagé par la houle, qui a terminé sa course dans sa maison. “J’ai nettoyé à grande eau, mais ce n’était que le début de la soirée. J’ai mis trois parpaings et un tapis pour essayer d’atténuer. Je suis juste en face de la passe, proche de la mer. C’est un beau site, mais il y a des inconvénients et il faut faire avec !”, confie-t-il. Marqué par la crue de 2023 et la vigilance rouge pour forte houle de 2022, il avait pris soin de mettre ses affaires en hauteur. “C’est pour ça qu’on plante des arbres en bord de mer pour se protéger”, poursuit-il. Hasard du calendrier, une opération de restauration du littoral avait été menée mardi après-midi à l’initiative de la World Surf League (WSL).



À Taiarapu-Ouest toujours, la marina de Teahupo’o a été frappée, notamment du côté de l’enrochement de la nouvelle aire de stationnement. Sans surprise, la route territoriale longeant la plage de Maui s’est retrouvée couverte de sable et de débris, évacués en début de matinée par les pompiers. D’autres portions de route ont été concernées à Teva i Uta et Papara.







Dégâts au Captain Bligh et au Moana

De Paea à Punaauia, plusieurs plages publiques ont été fermées par le Service du tourisme, par mesure de précaution : Rohotu, Mahana Park, Vaiava (PK 18) et Toaroto. À Faa’a, ce sont des pirogues d’un club de va’a qui ont été emportées dans le lagon. À la marina Taina, des annexes ont été projetées sur le ponton.



Endommagé par la houle, le restaurant sur pilotis Captain Bligh a été contraint de fermer ses portes “jusqu’à nouvel ordre”. Toujours à Punaauia, l’hôtel Te Moana a lui aussi dû fermer la cuisine inondée de son restaurant en front de mer, ainsi que le bar. L’utilisation des paddles et des kayaks par la clientèle a été suspendue.



Selon Météo-France, cet épisode de houle devrait progressivement s’amortir. Vers 15 heures, ce mercredi, la vigilance est d’ailleurs repassée au jaune. Une houle de 2,50 à 3,50 mètres reste tout de même d’actualité jusqu’à jeudi soir aux îles du Vent et Sous-le-Vent, de même qu’aux Tuamotu-Gambier. Des chiffres légèrement supérieurs sont prévus aux Australes (jusqu’à 4 mètres dans la nuit de mercredi à jeudi). La prudence reste donc de mise en mer et aux abords des plages.



​Trois sauvetages en mer Le haut-commissariat a annoncé que trois interventions de l’hélicoptère inter-administrations Dauphin ont eu lieu pour des sauvetages en mer. Par ailleurs, 30 personnes situées dans le quartier de la Pointe des pêcheurs, à Punaauia, et en bord de mer, à Faa'a, ont été évacuées avec le concours du JRCC et de la Direction de la protection civile (DPC).

