Le “tere” des Rurutu à To’ata

Tahiti le 30 juin 2023 - Le district de Auti à Rurutu a décidé cette année de partager une des traditions de son île avec le spectacle présenté vendredi en catégorie Hura ava tau, au Heiva i Tahiti. Il s’agit du “tere” qui a lieu chaque Nouvel An et lors duquel tout le district festoie.



Rurutu est composée de trois villages : Moerai, Avera et Auti. Et c’est la première fois que Auti présente un spectacle au Heiva à To’ata avec la troupe Tamari’i auti no Rurutu. C’est le chef de groupe René Riveta, qui est à l’origine de cette initiative. Au cours de ses différentes activités religieuses il a en effet pu mesurer toute la motivation des jeunes pour ce défi. La performance préparée par la troupe pour le Heiva i Tahiti est programmée vendredi soir à To’ata.



“Il faut qu’on soit à la hauteur car les deux autres districts sont déjà venus à To’ata”, commente le chef de troupe. “On est tous fiers à Auti de porter haut nos couleurs. En plus, on a un tout petit district. Nous ne sommes pas nombreux. Mais on a quand même réussi à monter ce groupe.” La grande partie des danseurs, danseuses et musiciens sont originaires de Auti précise René Riveta. Les habitants des deux autres districts sont venus leur prêter main forte ainsi que ceux, expatriés, qui vivent ici à Tahiti.



La tâche n’a pas été facile pour lui car le groupe a préparé sa performance scindé en deux : une partie à Rurutu et l’autre partie à Tahiti, sous la houlette de René Riveta. “Heureusement que j’ai été aidé ici pour travailler avec ceux de Rurutu. Et de toute façon c’était important pour nous de continuer à travailler avec ceux de chez nous, car c’est là-bas qu’est né ce projet.”

La tradition du tere “Il faut savoir que tout ce qui se passe à Rurutu lorsqu’arrive la nouvelle année on va le présenter sur la scène de To’ata. Et si on n’est pas conforme à ce qui se fait et qu’on y met quelques changements, ceux de Rurutu vont faire des remarques et vont nous demander de rectifier cela. Il faut vraiment qu’on reste authentique à ce qui se fait à Rurutu.”



Le thème choisi par Tamari’i auti no Rurutu pour le Heiva de cette année s’intéresse aux événements qui accompagne le Nouvel An dans la société humaine de Rurutu. “Quand approche le Nouvel An, il faut souligner que toute la population est joyeuse. Et c’est aussi un moment pour ta petite famille d’aller rencontrer la grande famille ainsi que les amis et surtout de faire un avec tout le monde parce que c’est une nouvelle année qui débute et donc c’est le renouvellement, le changement, la joie.”



“Lorsqu’arrive le Nouvel An c’est la fête. Mais il faut d’abord aller à la messe. Quand elle est finie, tout le monde rentre chez soi et mange avec sa petite famille. Tout se passe dans la joie. C’est le lendemain que démarre la fête. On va rendre visite à nos metua et on les amuse. On visite les maisons des uns et des autres car tout le monde veut montrer ce qu’il a fait comme travaux chez lui.”



Le chef de groupe, René Riveta, souligne que tout cela est une tradition qui date. Et qu’il ne faut surtout pas la changer. “Il est vrai que parfois certains des habitants sont fiu ou fatigués, mais nous devons absolument perpétuer cette tradition. Et heureusement que c’est ce qui se fait encore aujourd’hui.”



Il constate cependant que les jeunes sont divisés sur cette tradition. Certains aiment et d’autres non. “Effectivement quand arrive le Nouvel An il y a beaucoup de choses à faire comme la préparation du mā’a ou encore le nettoyage de la maison, la peinture à rafraichir, les décors à changer. En fait, il faut qu’il y ait du changement dans la maison comme les armoires, les lits, les draps.” Un travail que ne sont pas forcément disposés à faire tous les jeunes aujourd’hui. Mais pour René Riveta il est garant d’une forme d’unité pour la collectivité de l’île. Du temps de ses parents, explique-t-il, lorsqu’arrivait le Nouvel An, c’était un grand renouveau avec la nécessité pour tous d’être parés de neuf pour accueillir la nouvelle année. “Lorsque tu accueilles les habitants chez toi, ils voient qu’il y a eu du changement. Et cela les pousse à en faire de même.”

le Vendredi 30 Juin 2023