Le taekwondo tahitien brille en Australie

Tahiti, le 10 juillet 2023 - Vingt athlètes polynésiens ont participé le week-end dernier à Morayfield, près de Brisbane, à la President's Cup Oceania et à l'Open d'Australie. Les jeunes espoirs, cadets et juniors, ont notamment brillé en décrochant huit médailles d'or. La moisson est complétée par cinq médailles d'argent et huit de bronze.



Vingt athlètes sélectionnés pour presque autant de médailles décrochées. C'est le beau ratio affiché par les taekwondoïstes tahitiens à l'issue de la President's Cup Oceania et de l'Open d'Australie, organisés le week-end dernier dans la ville de Morayfield, près de Brisbane. Près de 1 600 combattants représentant 50 pays étaient inscrits pour les trois jours de compétition. Des pays comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon, le Mexique ou encore les États-Unis étaient représentés, l'objectif pour leurs athlètes étant de gagner des points au ranking mondial en vue des Jeux olympiques de Paris 2024.



Et les jeunes espoirs polynésiens ont réussi à se distinguer de la masse. Les cadets et juniors tahitiens ont en effet remporté huit médailles d'or au cours du week-end. Rukuroa Bernardino et Kahaya Benacek, cadets du club TKD Taiarapu, ont été particulièrement brillants avec des victoires à la President's Cup Oceania et à l'Open d'Australie. Chez les juniors, dans la catégorie des -73 kg, Dewk Van Cam (Tefana TKD) et Raimanutea Maraetefau (TKD Taiarapu) se sont également illustrés en s'affrontant deux fois en finale. À la President's Cup, Van Cam a pris le meilleur sur Maraetefau, avant que ce dernier ne s'impose lors de l'Open d'Australie.



La moisson d'or est complétée par Veihea Van Bastolaer (cadette, TKD Taiarapu) et Tivini Valente (junior -78 kg, Eimeo Nui TKD).

Huaatua et Iorss en bronze chez les seniors



En plus donc des huit breloques en or, cinq médailles d'argent et sept de bronze sont également à comptabiliser pour le clan tahitien. Les deux juniors, Raimanutea Maraetefau et Dewk Van Cam, participent avec une médaille d'argent chacun. En cadets, Vaikea Papara (HVM TKD no Faa'a) et Rumatahina Tavaearii Duvale (TKD Taiarapu) décrochent également de l'argent et en junior, Keahi Panai (-68 kg, TKD Mahina) s'est aussi paré du même métal.



Pour les médailles de bronze, la liste est presque aussi longue et l'on retiendra notamment celles décrochées chez les seniors par Manu Huaatua (+80 kg, Tefana TKD) et Kawehi Iorss (-62 kg, Tahitian Martial Spirit). Prochain rendez-vous pour les combattants tahitiens, les championnats du monde cadets organisés en août en Serbie.

La liste des médaillés President's Cup Oceania

Or

Rukuroa Bernardino (cadet, TKD Taiarapu)

Veihea Van Bastolaer (cadet, TKD Taiarapu)

Kahaya Benacek (junior, -55 kg, TKD Taiarapu)

Dewk Van Cam (junior, -73 kg, Tefana TKD)

Tivini Valente (junior, +78 kg, Eimeo nui TKD)



Argent

Raimanutea Maraetefau (junior, -73 kg, TKD Taiarapu)

Vaikea Papara (cadette, HVM TKD no Faa'a)



Bronze

Manatea Taae (cadette, TKD Taiarapu)

Manu Huaatua (senior, +80 kg, Tefana TKD)

Keahi Panai (junior, -68 kg, TKD Mahina)



Open d'Australie



Or

Rukuroa Bernardino

Kahaya Benacek

Raimanutea Maraetefau



Argent

Rumatahina Tavaearii Duvale (cadette, TKD Taiarapu)

Dewk Van Cam

Keahi Panai



Bronze

Vaikea Papara

Tivini Valente

Andrew Lai Koun Sing (cadet, Excelsior Taekwondo)

Kawehi Iorss (senior, -62 kg, Tahitian Martial Spirit)

Kamakea Tiaparii (junior, -49 kg, Tahitian Martial Spirit)



Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 10 Juillet 2023 à 14:43 | Lu 170 fois