Le tāvana hau à Hao

Hao, le 10 juin 2021 - Terii Seaman, tāvana hau des Tuamotu-Gambier, s'est rendu à Hao en début de semaine dans le cadre d'une tournée administrative, accompagné de plusieurs services de l'État et du Pays.



Afin de répondre au mieux aux besoins des populations éloignées, une délégation menée par le tāvana hau des Tuamotu-Gambier, Terii Seaman, qui représente le gouvernement, s'est rendu sur l'atoll de Hao les 7 et 8 juin. Avec lui, huit services de l'administration : la CPS, la Direction de la réglementation et des affaires juridiques (DIRAJ) pour les passeports et cartes d'identité, les affaires économiques, la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE), une représentante du développement des communes, la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM), un représentant de l'aviation civile de l'État et enfin, une personne de la circonscription des Tuamotu-Gambier (CTG).



Parmi les compétences qui incombent au représentant de la CTG, il y a le SEFI donc les aides à l'emploi et le contrôle du dispositif de contrats d'aide à l'emploi (CAE), la CCISM, les cartes professionnelles de pêche CAPL, les aides et cartes des artisans ou encore la Direction des affaires foncières… Autrement dit beaucoup de sujets qui concernent une grande partie de la population paumotu. Beaucoup d'habitants de l'atoll se sont donc pressés afin d'obtenir une entrevue avec l'un des services qui ont tenu une permanence au sein du centre artisanal Rauira. C'est le cas de Teamo, un porteur de projet : “je viens dans le cadre de mes projets, comme ça je sais exactement et sans intermédiaire comment m'orienter pour les démarches de création d'entreprise et pour les demandes d'aides financières, etc. La CTG est le service le mieux placé pour nous, il concentre toutes les compétences indispensables à notre vie sur les atolls éloignés.”



Cette permanence a été assurée pendant deux jours. Un délai jugé très insuffisant par la population en manque cruel de repères institutionnels. En attestent les demandes récurrentes de la part des administrés d'obtenir un bureau permanent à Hao au moins pour la CPS et pour le CTG. “Nous sommes conscients que le délai est un peu court mais nous avons d'autres atolls aussi à voir, nous allons ensuite sur Nukutavake puis Vahitahi où il y a aussi du travail à faire”, concède Terii Seaman.