Le tātau s'encre à Punaauia

Ces artistes des aiguilles et de l'encre mettront leur art à l'honneur au travers de différents concours qui seront organisés jusqu'à samedi. Le concours petites pièces en catégorie "black" et "modern". Et le concours grandes pièces en "black", "modern", "international" et "custom". "Pour la catégorie 'black' il s'agit de tatouage uniquement réalisé avec du noir sans ombrage", explique Estelle Anania, chargée de communication de l'association Polynesia Tātau. "Pour la catégorie 'modern' c'est un mélange de motifs du triangle polynésien avec ombrage. La catégorie 'custom' regroupe un mix de motifs polynésiens et occidental. Et la catégorie 'international' c'est une composition occidental sans motifs polynésien."



Les 50 tatoueurs seront ensuite jugés par un jury qui notera la qualité des graphiques, des traçages, des remplissages et des ombrages. L'occasion pour les jeunes artistes polynésiens de se distinguer.



"Cette année, on a beaucoup de nouveaux tatoueurs et on veut les mettre en avant. C’est une fierté pour nous parce que ce sont de nouvelles techniques aussi et nous sommes fiers d’eux. Dans la nouvelle génération il y en a qui sont très forts en "patutiki", c'est-à-dire le tatouage marquisien, et en polynésien moderne", indique Estelle Anania.