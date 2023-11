Le sourire des enfants atteints de cancer en visite à Bora Bora

Bora Bora, le 1er novembre 2023 - Redonner aux jeunes un peu de leur innocence confisquée par la maladie : c’est l’objectif de l’association marseillaise Sourire à la vie qui a pris le pari ambitieux d’offrir un voyage de rêve en Polynésie à six enfants touchés par le cancer.



Casquettes bleues vissées sur la tête, teint halé et sourire aux lèvres, Lise, Éli, Tom, Charline, Samuel et Sacha s’apprêtent à effectuer leur première plongée en bouteille dans les eaux turquoise du lagon de Bora Bora. Difficile d’imaginer qu’il y a encore quelques mois, voire quelques semaines pour certains, ces jeunes recevaient des soins très lourds à l’hôpital où ils étaient ou sont encore traités pour un cancer.



Pour eux, nager avec des baleines, des raies et des requins, parcourir près de 6 km en V6 ou dormir sous un fare pote’e sur un motu n’était encore, il y a six mois, qu’un rêve fou. C’est pourtant ce qu’ont pu vivre ces six jeunes métropolitains, âgés de 8 à 17 ans, grâce aux liens qu’a tissés depuis de nombreuses années le fondateur de l’association Sourire à la vie, Frédéric Sotteau. C’est la quatrième fois qu’un groupe de jeunes en rémission de cancer et dont l’état de santé le permet, a la chance de vivre cette aventure, destinée à redonner un peu de la magie de l’enfance à ceux qui en ont été privés en raison de leur maladie. “Ces enfants ont perdu trois à quatre ans de leur vie à l’hôpital à cause des soins. S’il est un endroit qui permet de rattraper ce temps, c’est Bora Bora et la Polynésie”, déclare Frédéric Sotteau.



Une chaîne de solidarité déterminante



Ce voyage est l’aboutissement d’une préparation de six mois, au cours de laquelle les enfants ont tout d’abord appris à se connaître. “Nous venons d’hôpitaux différents, Nice, Besançon, Dijon, Marseille, mais nous nous connaissons tous puisqu’on a fait des stages durant l’été pour apprendre à nager, à faire de la plonger et à vivre ensemble”, souligne Lise, 16 ans, originaire de Marseille, où l’association l’a prise en charge pour son cancer en 2022. L’esprit d’équipe, la confiance en soi et l’autonomie sont également des leviers de la lutte contre la maladie que ces jeunes ont pu développer avant et pendant leur voyage. La traversée du lagon de Bora Bora en V6 fait d’ailleurs partie de leurs meilleurs souvenirs. “C’était unique : on a profité un maximum tous ensemble. On n’a pas senti la douleur grâce à l’esprit d’équipe. On était vraiment heureux”, ajoute Sacha, 17 ans, originaire de Nice.



Si ces enfants se considèrent aujourd’hui comme “privilégiés” d’avoir pu se baigner avec des chevaux dans le lagon, assister à un spectacle traditionnel ou observer des raies manta dans leur milieu naturel, c’est grâce à une extraordinaire chaîne de solidarité qui s’est formée autour d’eux à l’initiative de l’association Sourire à la vie. Touchées par le sort de ces enfants, de nombreuses entreprises ont offert un soutien logistique conséquent, comme Air Tahiti Nui ou Lagoon Service Bora Bora, les hôtels Hilton et Maitai qui ont assuré l’hébergement du groupe ou encore Diveasy Bora Bora qui leur a permis d’effectuer leur première plongée en bouteille. “Les gens sont incroyablement chaleureux et bienveillants ici, ils ont rempli nos yeux d’étoiles chaque jour. C’était que du bonheur”, affirme Tom, 9 ans, soigné au CHU de Dijon.



Une antenne à Tahiti



Redonner confiance en eux à ces jeunes, les mettre dans des situations physiques parfois difficiles qui leur permettent de travailler à la fois leur motricité et leur mental, et rentrer chez eux avec la fierté de ce qu’ils ont réussi à accomplir : voilà le pari réussi de l’association, qui cherche également à développer son action au fenua. Les enfants polynésiens atteints de cancer et soignés en métropole connaissent un retour souvent douloureux, faute de structures adaptées ou de suivi s’ils viennent des archipels éloignés. “Le projet est d’arriver à toucher les enfants polynésiens quand ils sont pris en charge en France et d’organiser leur parcours médical à Tahiti. On aimerait organiser des déplacements dans les îles avec des enfants du fenua, qui permettront de travailler sur des sujets de fond, comme l’observation de la réadaptation, la gestion des médicaments et les besoins spécifiques”, souligne Frédéric Sotteau.



Ainsi, Sourire à la vie vient de créer son antenne à Tahiti et prend déjà en charge des enfants du fenua atteints de cancer, que les petits métropolitains ont pu rencontrer. Céline, infirmière de formation et coordinatrice locale, insiste sur la nécessité de mieux accompagner les enfants de Polynésie, afin de soutenir les familles dans la gestion des problèmes médicaux et de la réadaptation sociale et psychologique de ces jeunes. “Il faut dans un premier temps recenser les enfants grâce à une mise en relation plus précise entre les médecins de Taaone et l’association. L’objectif est d’organiser des moments d’échanges afin de toucher les familles.” Une action locale qui devrait s’accentuer dans les mois à venir, puisqu’un nouveau voyage à Bora Bora est prévu en avril avec cette fois un groupe d’enfants polynésiens.