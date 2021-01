Le skatepark de Auae toujours fermé sur le papier

Lire aussi >> Pour que rouvrent le skate park et le site de l’embouchure

Sur le papier "le skatepark de Auae est fermé jusqu'à nouvel ordre". Sauf que dans la réalité le site, géré par l'Institut de la Jeunesse et de Sports (IJSPF), continue d'accueillir tous les jours les amateurs de glisse urbaine. Mercredi en début d'après-midi, ils étaient déjà près d'une cinquantaine à rider, à dévaler les bowls et à enchaîner les tricks.Il faut dire que même si les portails sont clos, avec un peu d'agilité et de souplesse, on arrive à se glisser assez facilement à l'intérieur de l'enceinte en escaladant les barrières. Même les parents bravent l'interdit et déposent leurs enfants aux abords de l'installation. "Il n'y a personne pour leur interdire l'accès et je préfère les voir se défouler ici plutôt qu'à rester à la maison ou à traîner en ville", indique un père de famille. Et les différentes patrouilles de mūto'i qui ont circulé autour du site n'ont également pas dissuadé les contrevenants. "On veut juste pouvoir faire ce qu'on aime et se défouler", confie de son côté un jeune skater.Rappelons qu'en octobre dernier, une mère de famille avait saisi en référé la justice pour demander d'enjoindre aux autorités de rouvrir au public l'accès au skatepark de Auae, fermé depuis le 15 août, contraire selon elle au droit d’aller et venir. Sa demande comprenait également la réouverture du parking du spot de surf de Papenoo, fermé lui depuis le 21 mars.Si sa requête a été jugée irrecevable par le juge des référés, elle a néanmoins permis d'activer les services de l'Institut de la Jeunesse et des sports (IJSPF). Au cours de l'audience, l'établissement public administratif avait notamment expliqué être en quête d'une association à qui déléguer la gestion du site sous convention. Contactée mercredi, la direction de l'IJSPF n'a pas souhaité réagir sur le sujet, tout en indiquant qu'il s'agissait d'un "sujet sensible et compliqué."Sur la question de la responsabilité, dans son règlement des équipements sportifs, l'IJSPF précise que "la responsabilité de tout incident ou accident survenant dans l’enceinte des installations sportives de l’IJSPF ne saurait en aucun cas incomber à l’institut." Rider à vos risques et périls ?