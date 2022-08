Le site des Trois cascades rouvert

Tahiti, le 27 août 2022 – Fermé au public depuis les intempéries de 2015, le site des Trois cascades situé à Tiarei est de nouveau ouvert au public. Le président du Pays, s’y est rendu vendredi pour saluer le retour d’une “étape incontournable pour les touristes qui visitent Tahiti”.



Interdit au public depuis sept ans, le site des Trois Cascades, Te Fa’aurumai, situé à Tiarei est de nouveau accessible après avoir fait l’objet de travaux de sécurisation et d’aménagement. Désormais l’accès menant aux cascades Haamaremare Iti et Rahi est ouvert et propose aux visiteurs un nouveau sentier conduisant au versant de la rivière Vaipu en empruntant une passerelle suspendue de 30 mètres. Le président du Pays, Édouard Fritch, s’est rendu sur place vendredi où il a indiqué qu’il souhaitait “voir la population se le réapproprier, en mesurer l’importance, la rareté et la beauté”. “Nous souhaitons bien sûr également que ces lieux restent une étape incontournable pour les touristes qui visitent Tahiti”, a-t-il ajouté.



Plus tôt dans la journée, Édouard Fritch s’était rendu sur les nouveaux aménagements de l’Arboretum de Taravao qui ont, tel que le précise la présidence dans un communiqué, pour objectif “la redécouverte par la population de ce domaine de plus de 13 hectares et de ses sentiers de randonnée en profitant de la pédagogie déployée autour de la flore environnante avec la mise en place de nouvelles signalétiques, de la sécurisation des cheminements et de la création d’un fare Potee”. La présidence précise qu’Édouard Fritch “espère que la population pourra trouver à travers ces sites un lieu de vie, de partage et de convivialité”.



Rédigé par Garance Colbert le Samedi 27 Août 2022 à 14:16 | Lu 431 fois