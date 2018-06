Le site Internet de Tahiti Nui Hélicoptères est ouvert

Les transfert Inter-îles en vol charter donnent une bonne alternative aux lignes régulières , sachant qu'un hélicoptère peut transporter jusqu'à 6 personnes, le tarif est dans ce cas divisé par le nombre de passagers. L'hélicoptère offrant en plus une plus value certaine quant aux conditions de vol, et un gain de temps considérable, pour mieux profiter de son séjour dans les îles.



Tahiti Nui helicoptère propose sur son site un outil de simulation pour calculer les tarifs des transferts privés entre les îles suivantes:

Tahiti

Moorea

Bora Bora

mais également entre :

Huahine

Raiatea

Maupiti

Tahaa

Maiao

Mehetia



Transferts possibles vers les îles de l'archipel des Tuamotu après étude par TNH