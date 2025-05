Le secteur de la mer, de l’acier à l’assiette

Tahiti, le 25 mai 2025 - À la veille de l’Unoc, le haut-commissariat a organisé un déplacement intitulé de “l’acier à l’assiette”. L’occasion de rappeler aux acteurs du secteur de la mer à Tahiti, quelle est l’action de l’État de la construction des bateaux de pêche à la surveillance de la Zone économique exclusive.



Constructeurs, armateurs, pêcheurs, patrouilleurs… nombreux sont les métiers en lien avec l’océan, qu’il s’agisse de son exploitation ou de sa préservation, et nombreuses aussi sont les potentialités. À condition de faire un usage durable de la ressource.



Alors qu’une délégation polynésienne d’une centaine de personnes s’apprête à mettre le cap sur l’Hexagone pour la troisième Conférence des Nations Unies sur l'Océan (Unoc 3) qui aura lieu à Nice du 9 au 13 juin, à Tahiti les acteurs ont témoigné ce vendredi de leur implication et de leurs besoins.



En métropole, la délégation composée de représentants du haut-commissariat, du Pays, des communes et collectivités, du Cluster de la mer mais également d’associations parlera d’une même voix. De nombreuses interventions sont déjà planifiées. “C’est une aventure qui s’inscrit dans le droit fil du coup d’envoi lancé en novembre dernier et qui se poursuivra après Nice. La Polynésie, et les outremers, ont des propositions à faire, des choses à offrir au monde.”



Au port de pêche et à la Base navale de Papeete, ainsi qu’au Groupement aéronautique militaire de Faa’a, il a été question vendredi de construction et de formation (et notamment d’une certaine inadéquation entre le besoin et l’offre), d’investissements, de nouveaux moyens… Pour tous et à tous les niveaux, l’avenir dépendra de la santé des ressources et de leur milieu.