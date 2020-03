Le second tour des municipales pourra se tenir à une autre date qu'en métropole

Paris, France | AFP | samedi 21/03/2020 - Le Premier ministre Édouard Philippe a indiqué samedi que dans les collectivités d'outre-mer du Pacifique, notamment la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, le second tour des municipales pourrait se tenir "à un moment différent" de celui de la métropole, en raison du coronavirus.



"Je pense également aux collectivités du Pacifique, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie Française, pour lesquelles nous proposons un régime spécifique concernant les élections: le second tour pourra se tenir à un moment différent de celui dans les autres territoires pour tenir compte de la situation sanitaire de ces territoires", a expliqué le chef du gouvernement lors de la déclaration ouvrant l'exemen du projet de loi d'urgence à l'Assemblée.

Celui-ci doit notamment reporter le second tour des élections municipales qui devait se tenir le 22 mars. Si les conditions sanitaires le permettent, il doit avoir lieu en métropole le 21 juin.

La Polynésie, où le nombre de personnes infectées est passé de trois à quinze en quelques jours, va appliquer à partir de samedi et pour au moins quinze jours des mesures de confinement de la population pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Deux cas ont été recensés en Nouvelle-Calédonie, mais aucun à Wallis-et-Futuna.