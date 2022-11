Le schéma d’insertion sociale par l’activité économique approuvé

Tahiti, le 2 novembre 2022 - Le conseil des ministres a approuvé mercredi le schéma d’Insertion sociale par l’activité économique (ISAE) pour la période 2023-2032. L’objectif de ce plan est d’accompagner vers un retour à l’emploi les Polynésiens en âge de travailler mais qui ne travaillent pas ou sont sous-employées.



Selon les chiffres de l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF), l’exclusion sociale est prégnante en Polynésie française. Dans les enquêtes menées entre 2018 et 2021, le nombre de personnes en âge de travailler mais qui ne travaillent pas, ou sont sous-employées, était estimé à 48 600, soit près de 17 % de la population totale.



Pour remédier à cette situation, la loi du Pays du 24 janvier 2022 propose le dispositif de l’insertion sociale par l’activité économique (ISAE) en Polynésie française. Le Conseil des ministres a approuvé mercredi le schéma d’insertion sociale par l’activité économique pour la période 2023-2032. Ce schéma prévoit un accompagnement multiforme qui verra la puissance publique aider les structures intéressées à se positionner pleinement dans l’ISAE (assistance dans l’élaboration du projet d’insertion et dans la constitution des effectifs permanents, subventions), à embaucher les personnes cibles (contrats aidés) et bien sûr à réussir les défis de leur insertion (parcours d’insertion, formation des encadrants, partenariats avec les entreprises).



Ce schéma comporte ainsi plusieurs actions à déployer sur 10 ans, avec pour objectifs d’assurer la meilleure prise en charge des personnes cibles et de garantir la performance des structures d’accueil (SISAE) grâce à un pilotage efficient du dispositif.

Le pilotage de l’ISAE sera assuré dans un cadre collégial qui associera les communes, les organisations représentatives des employeurs et les représentants des SISAE. La direction des solidarités, de la famille et de l'égalité (DSFE) et le service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles (SEFI) seront les services référents.