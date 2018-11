Le salon du livre ouvert au public depuis jeudi

PAPEETE, le 15 novembre 2018 - Chaque année, l’association des éditeurs de Tahiti et des îles organise avec la Maison de la culture un salon du livre. Il a lieu actuellement à Papeete. Si la journée de jeudi est plutôt fréquentée par les scolaires, le grand public est invité à participer à toutes les journées.



La 18e édition du salon du livre vient d’ouvrir ses portes ce jeudi. Une vingtaine d’ouvrages locaux sont présentés dans les différents stands des maisons d’éditions locales. Une vingtaine d’invités sont présents et attendent le public pour plus d’échanges autour du thème de l’année qui est : les langues.



" Jouer avec les mots n'est pas une nouveauté, bien au contraire ! De tout temps, les hommes ont créé des rébus, des charades, des langages codés, des jeux de mots, des calembours, des contrepèteries, etc. De nombreux poètes, écrivains et artistes y ont pris du plaisir (ou s'en sont mordus la langue!) mais tous partagent cette indéniable nécessité : maîtriser la langue avant qu'elle ne vous maîtrise, tel est le pari que vont tenter de relever les écrivains invités à cette 18e édition du salon Lire en Polynésie ! "



Des rencontres, signatures, conférences, rencontres sont prévus pour permettre aux scolaires et au grand public de découvrir ces invités. Des animations seront aussi proposées tout au long du salon : ateliers d'écriture, créations manuelles artistiques, joutes de traduction, projections de films issus de la sélection du Festival international du film océanien (Fifo).