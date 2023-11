Le salon des Tuamotu-Gambier s'invite à l'Assemblée

Tahiti, le 9 novembre 2023 – Le salon des Tuamotu-Gambier a ouvert ses portes ce jeudi, à l'assemblée de la Polynésie française. Une première journée qui a su attirer les foules et qui annonce une belle édition 2023. Bijoux ou accessoires divers, le public a jusqu'au 21 novembre prochain pour profiter des produits et du savoir-faire unique de cet archipel.



Arborer des bribes de plages ou de lagons, au cou ou à l'oreille, le tout sublimé d'un sourire. Un tableau intemporel bonifié par des artisans toujours plus créatifs. Et ce jeudi 9 novembre, passionnés ou amateurs d'artisanat avaient d'ailleurs rendez-vous dans le hall de l'assemblée de la Polynésie française pour l'ouverture du salon des Tuamotu-Gambier. L'occasion de découvrir, ou redécouvrir, les produits et savoir-faire uniques de la région.



“Nous venons à chaque fois, c'est magnifique”, expliquait Josée, à quelques mètres de son mari assis et moins enthousiaste. “On n'achète pas forcément, mais c'est un plaisir de venir flâner et voir ces pièces uniques. Car il faut le dire, c'est du travail ! Bravo à ces gens !”, précisait-elle, toujours sans tenir compte de l'avis de son mari. D'autres, quant à eux, ont tenté de venir avec leurs enfants. Un choix pas beaucoup plus judicieux : “Ma fille veut tout acheter car elle trouve que tout est joli. Par contre, j'essaie de lui faire comprendre que tout ça, eh bien ça a un prix”, confiait une maman, amusée par la spontanéité de son enfant.



Des surprises à découvrir



Et difficile de contredire la petite fille. Sur les stands, parures, bijoux et accessoires en tout genre font légion. Chaque pièce présentant des couleurs uniques et des détails perceptibles qu'au bout de quelques minutes d'attention. Et puis, contrairement aux idées reçues, chaque salon apporte son lot de surprises. À l'exemple du stand de l'île de Takaroa, qui propose cette année des pièces confectionnées à l'aide d'écailles de poisson : “Cette année nous proposons des presse-papiers et des objets décoratifs à base d'écailles de perroquet”, expliquait Mere, jeune artisane chevronnée de l'île. “Si la confection de la pièce est assez rapide, c'est la préparation en amont qui prend du temps. Par exemple, il faut nettoyer et sécher les écailles avant de les travailler, afin d'être sûr que les odeurs partent définitivement.” Une originalité qui trouve son public : “Ça marche très bien, les clients sont très contents car effectivement, c'est joli, mais surtout, ça dure longtemps”, soutenait-elle fièrement.



Et selon la jeune Paumotu, l'événement tend à prendre de l'ampleur : “Cela fait quatre ans maintenant que j'expose à l'assemblée lors de ce genre d'événement, et cette année, on peut voir qu'il y a plus de stands. Aujourd'hui, pour un premier jour, il y a vraiment beaucoup de monde aussi. Et évidemment, nous sommes contents.” Et le public peut se rassurer, le salon sera ouvert de 8 à 17 heures, tous les jours, jusqu'au 21 novembre prochain.