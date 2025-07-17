

Le salon de la rentrée ouvre ce jeudi jusqu’à dimanche au parc-expo de Mama’o

La rentrée scolaire 2025-2026 est programmée mardi prochain, 12 août, pour les collèges et lycées et le lendemain pour les écoles et CJA (1er degré). C’est dans ce contexte que le parc-expo de Mama’o accueille le salon de la rentrée, des sports et des loisirs à partir de ce jeudi jusqu’à dimanche.



L’événement bénéficie cette année de la participation de plus de 130 exposants et se fait fort de proposer des animations non-stop pour toute la famille, des opportunités de shopping et des bons plans pour bien s’équiper, des démonstrations sportives et des initiations ou encore une variété de loisirs créatifs, de jeux et d’ateliers divers.



Le salon de la rentrée, des sports et des loisirs sera ouvert au public de 8 h 30 à 17 h 30 de jeudi à dimanche. L’entrée est libre.

