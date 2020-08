Le salon de l'auto tient la route

RAIATEA, le 24 août 2020 - Comme chaque année, cinq concessionnaires, trente-cinq marques différentes et 150 véhicules ont attendu les clients de mardi à samedi dernier sur la place Tamatoa à Uturoa, et ce malgré la crise sanitaire. Le chiffre habituel de 100 véhicules vendus a quasiment été atteint.



L’expo des automobiles, en bord de mer face à l’hôpital d’Uturoa, s’est tenue comme chaque année depuis plus de vingt ans sous des chapiteaux individuels. La crise sanitaire a fait déplacer la date, habituellement en mars-avril, en ce mois d’août venteux. Pour la première fois le salon a duré cinq jours - contre quatre habituellement - pour compenser les aléas de la crise sanitaire.

Le mardi de l’inauguration, la foule n’était pas au rendez-vous. En cause, un manque de communication selon certains exposants, la crise sanitaire selon d’autres ; mais la tendance était peu encourageante.

Heureusement au fil des jours, surtout le vendredi après-midi et le samedi matin, les badauds étaient tout de même au rendez-vous malgré une météo mitigée.

C’est la société d’événements "Cyclone" dirigée par Didier Mora qui a repris l'organisation cette année : «Nous avons tous respecté toutes les consignes de sécurité concernant la crise sanitaire et nous représentons tant les marques européennes, américaines et asiatiques, les cross-over, S.U.V., citadines et bien entendu des utilitaires très prisés par la clientèle des îles. »

Si le début du salon était placé sous le signe du Covid Free, il n’en était pas de même les derniers jours, avec le premier cas en la personne du maire de Tumaraa (lire aussi p. 15). Nous saurons bientôt si la vigilance des CAE « Guide sanitaire » présents sur place aura eu l’effet protecteur escompté.