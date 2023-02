Le salon “Te Rara'a” a ouvert ses portes dans le hall de l'assemblée

Tahiti, le 20 fevrier 2023 – Le salon “Te Rara'a” du tressage se tient jusqu'au 1er mars dans le hall de l’assemblée.



La 15e édition du salon “Te Rara'a” a ouvert ses portes hier. De nombreux artisans et créateurs travaillant l'art du tissage y exposent jusqu’au 1er mars dans le hall de l’assemblée, chaque jour de 8 heures à 17 heures. Avec ce rendez-vous, le Pays souhaite “rendre plus visible l'artisanat du fenua, le rendre reconnaissable dans son identité et dans sa qualité” mais également permettre au visiteur de “découvrir les richesses de notre pays, et à nos populations de ne pas oublier nos racines”, a précisé le ministre de la culture Heremoana Maamaatuaiahutapu, à l’inauguration de cet événement.