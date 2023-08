Le sacre à Hawaii pour Dupuy et Schulz

Paddleboard - Les Tahitiens Donovan Dupuy et Yoann Schulz ont été sacrés champions du monde par équipe de paddleboard race, ce dimanche, dans la baie de Maunalea, sur l'île de Oahu à Hawai. Après une course de 5 heures et 57 minutes, les deux ‘aito décrochaient le graal devant une autre équipe du fenua composée de Jayson Dupuy et Ariihei Kincses.



Après trois années de hiatus, la prestigieuse épreuve de la Molokai 2 Oahu Paddleboard World Championships (M2O) était de retour pour une 24e édition, ce dimanche, dans l'archipel hawaiien. Une course de 54 km, faisant la traversée entre l'île de Molokai et celle de Oahu, connue pour son plan d'eau difficile, à la merci des vents dominants et des houles incessantes. L'épreuve couronne depuis 1997 l'élite des watermen, venue du monde entier afin de se mesurer au canal de Ka'iwi, aussi appelé “le canal des ossements” en raison des conditions hostiles qui y règnent. Et cette année, 250 compétiteurs étaient alignés au départ de la course, en baie de Kepuhi, au nord-ouest de l'île de Molokai.



Grande favorite de l'épreuve depuis plusieurs années, l'Australie s'est une nouvelle fois magistralement illustrée lors de cette édition 2023 de la M2O en catégorie Prone individuelle. À seulement 22 ans et pour sa première participation, le jeune Charlie Verco, originaire du New South Wales, s'est imposé sur l'épreuve reine en seulement 4h53’. Il fut suivi de près par ses compatriotes Jackson Maynard et Stewart McLachlan, qui ont pris respectivement les deuxième et troisième places. En revanche, la surprise s'est faite en catégorie Stand up, où le Japon a remporté l'épreuve pour la première fois de l'histoire de la compétition. Porté par Yusuke Hyogo, le pays du soleil levant s'est imposé en un temps remarquable de 4h45’.



“Une expérience incroyable”



Autre belle surprise de cet événement, les Tahitiens Donovan Dupuy et Yoann Schulz se sont imposés en catégorie Prone par équipe et ont été sacrés champions du monde de paddleboard race. Face aux courants perfides du canal de Ka'iwi, les ‘aito ont su tirer leur épingle du jeu et ont réussi à terminer la course en 5h57’. Et derrière eux, un autre duo 100% polynésien s'est invité à la fête : en 6h06’, Jayson Dupuy et Ariihei Kincses ont assuré la deuxième place et donc le titre de vice-champions du monde. “C'était très difficile”, témoignait Jayson Dupuy à sa sortie de l'eau. “C'est une course qui est techniquement très exigeante. Surtout les deux dernières heures, du côté des mythiques falaises de China Walls, où le backwash et le courant jouent en notre défaveur.” Mais si la fatigue était omniprésente, c'était bien de la joie qui animait les esprits des ‘aito : “Nous étions venus prendre du plaisir, réaliser un rêve et donner le meilleur de nous-mêmes. Au final, ce fut une expérience incroyable, entourée des meilleurs watermen au monde, et entre amis”, concluait Jayson Dupuy.



Rédigé par Wendy Cowan le Mardi 1 Août 2023 à 16:44 | Lu 165 fois